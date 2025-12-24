Logo
Stanari evakuisani zbog povećanog rizika od klizišta

Izvor:

SRNA

24.12.2025

19:55

Станари евакуисани због повећаног ризика од клизишта
Foto: Pixabay

Stanari više stambenih zgrada u Monaku evakuisani su preventivno zbog povećanog rizika od klizišta izazvanog radovima na učvršćivanju terena.

Vlada Monaka saopštila je da je naložena hitna evakuacija stanara zgrada u blizini nekadašnjeg koledža "Šarl Treći" u istočnom dijelu kneževine, nedaleko od granice sa Francuskom dok se ne dobiju rezultati radova na stabilizaciji kosine iznad objekata.

Policija Srbija

Hronika

Krvavi obračun između dvije familije zbog izvora vode

Vlasti su juče upozorile na opasnost od "klizanja kosine", navodeći da je rizik dostigao kritičan prag, zbog čega je donesena odluka o preventivnom izmještanju stanovnika.

