Novčani šok do kraja nedjelje: Tri znaka kojima se smiješi bogatstvo koje nisu ni sanjali

Zaboravite na stezanje kaiša i brojanje sitniša, jer zvijezde su riješile da vas propisno časte. Ako ste mislili da će vam novčanik ostati tanak, grdno se varate, jer novčani šok do kraja nedjelje stiže za odabrane srećnike brže nego što mislite. Planete su se tako namjestile da pare prosto moraju da padnu s neba, a vi samo treba da ih dočekate spremni.

Ma pustite priče da je kriza, za ova tri znaka krize nema ni na vidiku. Sve ide ko podmazano, a prilike za zaradu iskaču iza svakog ćoška. Spremite se, jer ovo su srećnici kojima se život menja preko noći.

Koji to znaci mogu da očekuju pune džepove?

Bikovi, vama se uvijek lijepe pare, ali ovo sad je druga dimenzija. Neki stari dug ili zaboravljena investicija se vraća kad ste se najmanje nadali. Zvijezde kažu da vam veliki dobitak kuca na vrata, pa nemojte da se iznenadite ako bankovni račun naglo „pozeleni“. Vjerujte, ovo niste očekivali, ali ste itekako zaslužili.

A vi, Lavovi? Vama se smiješi dobitak preko ljudi i kontakata. Neko će vam ponuditi posao ili priliku koju ne smijete da odbijete. Pustite priče da nema para, za vas ih ima na pretek! Ovo je period kada vam sve ide od ruke, a iznenadni priliv novca će vam popraviti raspoloženje brže nego bilo šta drugo. Igrajte i igre na sreću, nikad se ne zna!

Škorpije, vi ste treći srećnici, ali kod vas je stvar najozbiljnija. Kod vas nije u pitanju samo plata, već nešto krupnije. Možda rješavate neko imovinsko pitanje ili dobijate novac „na ruke“ od rodbine. Ovaj novčani šok do kraja nedjelje će vas ostaviti bez teksta, bukvalno. Pare dolaze, a vi gledajte da ih pametno iskoristite.

Kako da ne propustite ovu šansu?

Nemojte samo odmah sve da potrošite na gluposti i čašćavanje cijelog komšiluka. Kad pare ovako iznenada dođu, znaju i da odu ako se ne pazi. Zgrabite priliku, ali budite mudri.

Nema ljepšeg osjećaja nego kad legnete uveče znajući da su finansijske brige prošlost. Ovaj horoskop nije samo slovo na papiru – to je vaša šansa da promijenite ploču. Ne čekajte, proverite svoje račune i džepove, jer bogatstvo je možda već tu, a da niste ni primijetili!

(Krstarica)