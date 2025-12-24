Logo
Large banner

Rođeni genijalci: Ova 3 znaka imaju mozak koji radi 100 na sat

Izvor:

Krstarica

24.12.2025

13:35

Komentari:

0
Рођени генијалци: Ова 3 знака имају мозак који ради 100 на сат
Foto: Unsplash

Postoje tri znaka horoskopa koja jednostavno imaju drugačije „ožičenje“ u glavi. Oni su rođeni genijalci – ljudi koji ne gube vrijeme na paniku, već problem rješavaju prije nego što vi uopšte stignete da se iznervirate.

Djevica

Djevice su hodajući detektori za detalje. One su rođeni genijalci jer im ništa ne promiče. Dok vi gledate širu sliku, Djevica već vidi onu jednu sitnu grešku koja će sve pokvariti. Njihova inteligencija je spoj hladne logike i kreativnosti – oni ne nagađaju, oni znaju.

Pročitaju vas prije nego što izustite prvu rečenicu, jer vide promjenu u tonu glasa koju niko drugi ne čuje.

Jedina mana? Nekad toliko analiziraju da sami sebi naprave problem, ali budite sigurni – njihovo rješenje je uvijek najsigurnije.

Škorpija

Sa Škorpijom nema igranja. Njihov um je oštar, brz i prilično opasan jer čitaju ljude. Oni su rođeni genijalci u pronalaženju slabih tačaka. Na poslu rade „brzinom svjetlosti“ – ako ih tema zanima, ući će u nju dublje od bilo koga.

okruzni sud banjaluka

Hronika

Direktor derventske škole oslobođen optužbe!

Ako im je dosadno, nećete dobiti ni sekund njihovog vremena. Imaju tu nevjerovatnu sposobnost da u pravom trenutku kažu pravu stvar i „zakucaju“ svaku diskusiju.

Njihov mozak ne radi samo brzo, on radi strateški.

Vodolija

Vodolije jednostavno nisu sa ove planete. Dok se svi ostali bave svakodnevnim glupostima, one razmišljaju o stvarima koje će se desiti za deset godina. One su rođeni genijalci jer ne priznaju pravila. Tamo gdje vi vidite zid, Vodolija vidi portal.

63c6b9a726348 Korona

Zdravlje

Skoro 7.000 ljudi u Srpskoj umrlo od opakog virusa

Filozofija im je prirodna kao disanje, a rješavanje problema im je hobi. Njihov mozak radi 100 na sat na frekvenciji koju većina ljudi uopšte ne hvata.

Ako vam treba rješenje koje nikom drugom ne bi palo na pamet – tražite Vodoliju.

Da li je teško biti najpametniji u sobi?

Biti jedan od ova tri znaka često znači da vidite prepreke prije svih ostalih, što može biti iscrpljujuće. Ali, bez njihove sposobnosti da rješavaju probleme za tili čas, svijet bi bio mnogo sporije i dosadnije mjesto, piše Krstarica.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп оптужен за наводно силовање: Министарство одмах све објаснило

Svijet

Tramp optužen za navodno silovanje: Ministarstvo odmah sve objasnilo

3 h

0
Директор дервентске школе ослобођен оптужбе!

Hronika

Direktor derventske škole oslobođen optužbe!

3 h

0
Отрована петочлана породица, међу којима и двоје дјеце

Region

Otrovana petočlana porodica, među kojima i dvoje djece

4 h

0
Скоро 7.000 људи у Српској умрло од опаког вируса

Zdravlje

Skoro 7.000 ljudi u Srpskoj umrlo od opakog virusa

4 h

0

Više iz rubrike

Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Zanimljivosti

Ova tri znaka će 2026. godine biti zatrpana parama

4 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

5 h

0
Милицу момак оставио јер је имала 136 килограма: Оно што је услиједило нико није очекивао

Zanimljivosti

Milicu momak ostavio jer je imala 136 kilograma: Ono što je uslijedilo niko nije očekivao

5 h

1
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji su izuzetno pametni, ali toga nisu svjesni

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

17

14

Volja građana i Jovica Radulović

17

10

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

17

08

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

16

52

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner