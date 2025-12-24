"Pregovori završeni, Putin je obaviješten"

Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika već je detaljno obavijestio Vladimira Putina o svom putovanju u Majami i razgovorima sa američkim zvaničnicima, rekao je novinarima Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

"Moskva će formulisati svoj stav o sporazumu na osnovu informacija od Dmitrijeva", objasnio je Peskov, prenosi Sputnjik.

Kremlj smatra neprimjerenim da medijima saopšti koja je dokumenta Dmitrijev donio iz Majamija, dodao je portparol, komentarišući pitanje o navodno četiri nacrta dokumenta koja je zvaničnik donio u Rusiju iz SAD.

Peskov je još, komentarišući riječi stalnog predstavnika SAD pri NATO-u Metjua Vitakera da je lopta u ruskom dvorištu u pregovorima o Ukrajini, istakao da su američkim partnerima dobro poznati glavni parametri ruskog stava o ukrajinskom pitanju.

Moskva će nastaviti kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama putem postojećih kanala u veoma bliskoj budućnosti, naglasio je portparol.

Dmitrijev je u nedelju nastavio pregovore o Ukrajini sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom.