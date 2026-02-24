Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je okrug Jilan na sjeveroistoku Tajvana, saopštili su meteorolozi.

Zemljotres je nakratko potresao zgrade u glavnom gradu Tajpeju.

Hipocentar je bio na dubini od 66,8 kilometara u priobalnim vodama.

Tajvan se nalazi blizu spoja dvije tektonske ploče i spada u trusno područje.

Više od 100 ljudi poginulo je u zemljotresu na jugu zemlje 2016. godine, dok je u zemljotresu magnitude 7,3 stepena po Rihterovoj skali 1999. godine poginulo više od 2.000 ljudi.