Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Izvor:
SRNA
24.02.2026
08:20
Komentari:0
Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je okrug Jilan na sjeveroistoku Tajvana, saopštili su meteorolozi.
Zemljotres je nakratko potresao zgrade u glavnom gradu Tajpeju.
Hipocentar je bio na dubini od 66,8 kilometara u priobalnim vodama.
Tajvan se nalazi blizu spoja dvije tektonske ploče i spada u trusno područje.
Više od 100 ljudi poginulo je u zemljotresu na jugu zemlje 2016. godine, dok je u zemljotresu magnitude 7,3 stepena po Rihterovoj skali 1999. godine poginulo više od 2.000 ljudi.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
11
49
11
44
11
20
11
18
11
12
Trenutno na programu