Logo
Large banner

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Izvor:

SRNA

24.02.2026

08:20

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je okrug Jilan na sjeveroistoku Tajvana, saopštili su meteorolozi.

Zemljotres je nakratko potresao zgrade u glavnom gradu Tajpeju.

Hipocentar je bio na dubini od 66,8 kilometara u priobalnim vodama.

Tajvan se nalazi blizu spoja dvije tektonske ploče i spada u trusno područje.

Više od 100 ljudi poginulo je u zemljotresu na jugu zemlje 2016. godine, dok je u zemljotresu magnitude 7,3 stepena po Rihterovoj skali 1999. godine poginulo više od 2.000 ljudi.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Kina

Tajvan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Земља

Nauka i tehnologija

Solarne baklje kao pokretači zemljotresa: Da li Sunce drma Zemlju?

4 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

BiH

Opet se zatreslo: Serija zemljotresa pogodila BiH

13 h

0
Земљотрес погодио БиХ

BiH

Zemljotres pogodio BiH

15 h

0
Снажан земљотрес погодио Перу

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Peru

1 d

0

Više iz rubrike

Принц Ендру

Svijet

Endru će biti uklonjen iz reda nasljeđivanja? Oglasile se Australija i Novi Zeland

4 h

0
Бивши британски амбасадор у САД-у Питер Менделсон

Svijet

Piter Mendelson "princ tame", uhapšen zbog veze sa Džefrijem Epstinom

4 h

0
Принц Ендру

Svijet

Endru javnim novcem plaćao susrete sa Epstinom?

4 h

0
Бомбашки напад у Москви у Русији

Svijet

Bombaški napad u centru Moskve, najmanje dvije osobe poginule

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner