Danas obavezno izgovorite ovu molitvu za zdravlje

Sveti Vrači Kozma i Damjan se praznuju svečano kod nas, dok mnoga domaćinstva ovaj praznik slavi kao krsnu slavu. Pošto Sveti Vrači padaju u petak, ove godine se posti na ulju.

Sveti Vrači obilježavaju se s uvjerenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdravim i sposobnim za rad tokom cijele godine.

Region Kombi sletio sa puta, putnici pobjegli prije dolaska policije

Bolesnici se zavjetuju Svetim Vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave, a u narodu postoji vjerovanje da je na ovaj praznik nije dobro raditi teške fizičke poslove, posebno ne na velikim visinama. Takođe, ne bi trebalo da se bez prijeke potrebe izlazi iz kuće.

Ovaj praznik se slavi i kao zaštita od udara groma.

Ne slavi ga samo Crkva i pojedine porodice kao kućnu slavu jer Ljekarska komora Srbije je 2007. godine i zvanično proglasila taj dan svojom slavom.

Prema predanju, svetitelji su pomagali i liječili ne tražeći za uzvrat ništa "radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi" pa su u narodu poznati kao "sveti besrebrenici".

"Sveti Kozma i Damjan, braća po tijelu, rodom iz Azije, sijali su dobrim djelima, pa dobiše od Boga dar iscjeljenja i darovaše zdravlje i dušama i tijelima liječeći svaku slabost i svaku nemoć", zapisao je vladika Nikolaj Velimirović.

Zdravlje Tokom hladnih mjeseci umorniji ste nego inače? Postoji razlog za to

Zapisano je, takođe, da je "Kozma ljuto zamjerio Damjanu kada je od Paladije, žene koju su izliječili od teške bolesti, uzeo tri jajeta i da je čak tražio da ga po smrti ne sahrane pored brata".

Poslije smrti svetitelja, sahranjeni su zajedno u mjestu Feremanu shodno otkrovenju Božjem, te ostadoše čudotvorci kako za života, tako i poslije smrti.

Narod je nastavio da ih priziva u bolesti i nevolji i do danas.

Sveci sa kovčežićima

Svetitelji Kozma i Damjan predstavljeni su na ikonama i freskama u srednjevjekovnoj odjeći, sa kovčežićima u kojima su nosili lijekove, a jedna od najpoznatijih fresaka sa likovima svetih Kozme i Damjana nalazi se u Pećkoj Patrijaršiji.

Svijet Smrtna kazna u SAD zbog otmice i ubistva djevojčice: Pogubljen bivši marinac

Molitva Svetom Kozmi i Damjanu

"K vama, sveti besrebrenici i čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, koljena preklonivši, pritičemo i, klanjajući se, usrdno vapimo: ne prezrite moljenja nas grešnih i nemoćnih, koji smo u mnoga bezakonja zapali i svakoga dana i časa sagrešujemo. Umolite Gospoda da nama, nedostojnim slugama Svojim, podari velika i obilna milosrđa Svoja.

Izbavite nas od svake patnje i bolesti, jer ste od Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista primili izobilnu blagodat iscjeljenja, radi čvrste vjere, besplatnog liječenja i mučeničke končine vaše. Uslišite nas koji se molimo i bogougodnim posredništvom vašim izmolite kod Hrista Boga pravoslavnim upraviteljima zdravlje, blagostanje, spasenje, pobjedu nad neprijateljima i blagoslov Božji.

Opet se klanjajući, usrdno molimo da nam od Gospoda isprosite sve što je od koristi u ovom privremenom životu, a posebno što je potrebno za vječno spasenje, da se udostojimo da molitvama vašim dobijemo hrišćanski kraj, bez bolesti, nepostidan, miran, i da se izbavimo od prevara đavolskih i vječnih muka, da nasljednici bezgraničnog i blaženog Carstva Nebeskog budemo.

Region Virus se ubrzano širi, više od 1.000 oboljelih

A vi, ugodnici Božji, ne prestajte da se molite za one koji vam sa vjerom pristupaju; čak i ako, po mnoštvu grijehova svojih, nismo dostojni milosrđa vašeg, budući istinski podražavaoci čovjekoljublja Božjeg, učinite da donesemo rod dostojan pokajanja i u vječni pokoj stignemo, hvaleći i blagosiljajući divnog u svetima Svojim Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista i Prečistu Majku Njegovu, i vašu toplu zaštitu, sada i uvijek i u vijekove vijekova."

Amin.