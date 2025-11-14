Nova pravila za žiri koji odučuje o dodjeli Oskara

Akademija filmskih umjetnosti i nauka ove godine zahtijeva da žiri potvrdi da je gledao sve filmove nominovane u svakoj kategoriji kako bi mogli da glasaju, navedeno je u imejlu u koji je uvid imao NBC Njuz.

Više od 10.000 članova Akademije dobilo je uputstva o koracima koje moraju da preduzmu prije roka za glasanje 5. marta.

Akademija je u aprilu izmijenila politiku, propisavši da članovi žirija moraju da pogledaju svaki nominovani film u kategoriji za koju glasaju.

Imejl od 30. oktobra prvi put detaljno objašnjava sprovođenje pravila: članovi žirija moraju da pogledaju svih pet filmova u kategorijama sa pet nominacija i svih 10 kandidata za najbolji film.

Filmovi gledani putem Akademijine projekcione sale i njenog striming servisa biće automatski verifikovani, dok će ostali morati ručno da se označe kao "gledano".

Akademija je poručila da je riječ o "sistemu časti".

Žiri će da dobije obavještenja o kategorijama u kojima još moraju da pogledaju pojedine filmove da bi ostvarili pravo glasa.

Tri člana Akademije izrazila su sumnju u mogućnost kontrole, navodeći da žiri može da pusti film na servisu bez stvarnog gledanja. Akademija nije komentarisala te tvrdnje.

Nova politika uvedena je zbog sve većeg uticaja striminga na način glasanja i u pokušaju da se spriječi da žiri favorizuje pojedine filmove bez gledanja svih kandidata u određenoj kategoriji.

Kao primjer se navodi uspjeh filma "Anora", koji je osvojio pet nagrada, dok nije izvjesno da li su glasači koji su ga podržali gledali manje popularne konkurente poput "Nickel Boys" ili "I'm Still Here".

Akademija je uvela i druge promjene, uključujući nagradu za dostignuća u kastingu od 2026. godine i nagradu za dizajn kaskadera od 2028. godine.

Nominacije za Oskara biće objavljene 26. januara, a 98. dodjela nagrada biće održana 15. marta.

Domaćin ovogodišnje ceremonije, Konan O'Brajen, biće domaćin i naredne dodjele Oskara.