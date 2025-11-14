Logo
Large banner

Nova pravila za žiri koji odučuje o dodjeli Oskara

Izvor:

Tanjug

14.11.2025

08:39

Komentari:

0
Нова правила за жири који одучује о додјели Оскара
Foto: Društevna mreža X

Akademija filmskih umjetnosti i nauka ove godine zahtijeva da žiri potvrdi da je gledao sve filmove nominovane u svakoj kategoriji kako bi mogli da glasaju, navedeno je u imejlu u koji je uvid imao NBC Njuz.

Više od 10.000 članova Akademije dobilo je uputstva o koracima koje moraju da preduzmu prije roka za glasanje 5. marta.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Činimo Mađarsku ponovo velikom

Akademija je u aprilu izmijenila politiku, propisavši da članovi žirija moraju da pogledaju svaki nominovani film u kategoriji za koju glasaju.

Imejl od 30. oktobra prvi put detaljno objašnjava sprovođenje pravila: članovi žirija moraju da pogledaju svih pet filmova u kategorijama sa pet nominacija i svih 10 kandidata za najbolji film.

Filmovi gledani putem Akademijine projekcione sale i njenog striming servisa biće automatski verifikovani, dok će ostali morati ručno da se označe kao "gledano".

Akademija je poručila da je riječ o "sistemu časti".

Žiri će da dobije obavještenja o kategorijama u kojima još moraju da pogledaju pojedine filmove da bi ostvarili pravo glasa.

Пас француски булдог

Svijet

Stotine građana protestuje zbog pregaženog psa

Tri člana Akademije izrazila su sumnju u mogućnost kontrole, navodeći da žiri može da pusti film na servisu bez stvarnog gledanja. Akademija nije komentarisala te tvrdnje.

Nova politika uvedena je zbog sve većeg uticaja striminga na način glasanja i u pokušaju da se spriječi da žiri favorizuje pojedine filmove bez gledanja svih kandidata u određenoj kategoriji.

Kao primjer se navodi uspjeh filma "Anora", koji je osvojio pet nagrada, dok nije izvjesno da li su glasači koji su ga podržali gledali manje popularne konkurente poput "Nickel Boys" ili "I'm Still Here".

Akademija je uvela i druge promjene, uključujući nagradu za dostignuća u kastingu od 2026. godine i nagradu za dizajn kaskadera od 2028. godine.

Зубар

Svijet

Djevojčica (2) preminula nakon posjete zubaru

Nominacije za Oskara biće objavljene 26. januara, a 98. dodjela nagrada biće održana 15. marta.

Domaćin ovogodišnje ceremonije, Konan O'Brajen, biće domaćin i naredne dodjele Oskara.

Podijeli:

Tag:

Oskar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дивовска ракета полетјела према Марсу

Nauka i tehnologija

Divovska raketa poletjela prema Marsu

3 h

0
Премијерка која ноћу спава само два сата, на састанке зове у три ујутру

Svijet

Premijerka koja noću spava samo dva sata, na sastanke zove u tri ujutru

3 h

0
Фармацеут из Ниша прије нестанка оставио тајну поруку

Srbija

Farmaceut iz Niša prije nestanka ostavio tajnu poruku

3 h

0
ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

Svijet

FSB: Spriječen atentat na visokog vladinog zvaničnika na groblju u Moskvi

3 h

0

Više iz rubrike

Banski dvor, Banjaluka, Banja Luka

Kultura

Izložba "Ivo Andrić i Italija – dokumenta"

1 d

0
Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

Kultura

Preminula zvijezda filma "Lovac na zmajeve" nakon teške borbe sa rakom

1 d

0
Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

Kultura

Izašao prvi trejler za film "Povratak Žikine dinastije"

1 d

1
Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

Kultura

Objavljen prvi trejler za film o Vladimiru Putinu

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

11

47

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

11

41

Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

11

41

Kremlj: Nikada nećemo zaboraviti herojsku pomoć Sjeverne Koreje

11

36

Naučnici napravili mikro-robote: Plivaju kroz krv da bi spriječili moždani udar

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner