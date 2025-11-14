Logo
Divovska raketa poletjela prema Marsu

Izvor:

Indeks

14.11.2025

08:27

Дивовска ракета полетјела према Марсу
Foto: Printscreen/X/ Jeff Bezos

Blue Origin, svemirska kompanija tvrtka osnivača Amazona Džefa Bezosa, uspješno je lansirala svoju divovsku raketu New Glenn, označivši time ključan trenutak za kompaniju.

Raketa je poletjela s Floride, noseći dva NASA satelita na dugo putovanje prema Marsu, a kompanija je po prvi put uspjela i sigurno prizemljiti prvi stupanj rakete na morsku platformu.

Ovaj dvostruki uspjeh predstavlja velik korak naprijed u nastojanjima Blue Origina da postane ozbiljan konkurent SpaceX-u, piše CNN.

Ustorijski uspjeh za Blue Origin

Raketa New Glenn poletjela je sa svemirske stanice Cape Canaveral u četvrtak nešto prije 16 sati po lokalnom vremenu.

Писмо

Srbija

Farmaceut iz Niša prije nestanka ostavio tajnu poruku

Lansiranje misije, nazvane Escapade, prvotno je bilo planirano za ned‌jelju, ali je odgođeno zbog lošeg vremena. Nakon uspješnog polijetanja, Blue Origin je ostvario još jedan ključan cilj: prvi stupanj rakete, poznat kao potisnik, uspješno je sletio na morsku platformu nazvanu "Jacklyn" po Bezosovoj majci.

Ovo je ogroman uspjeh za kompaniju, pogotovo nakon neuspjelog pokušaja slijetanja tokom inauguralnog leta u januaru. Tada se motori nisu uspjeli ponovno upaliti za slijetanje, ali čini se da su inženjeri u proteklih deset mjeseci riješili taj problem, prenosi Indeks.

Sposobnost ponovnog korištenja prvog stupnja rakete ključna je za poslovni model kompanije jer značajno smanjuje troškove lansiranja, što je strategija koju je usavršio njihov glavni konkurent, SpaceX.

