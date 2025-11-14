Logo
Jezivo: Otkrivena tri plava psa u Černobilju

14.11.2025

07:17

Језиво: Откривена три плава пса у Чернобиљу
Foto: Catherine Sheila/Pexels

Gotovo 40 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilju, psi lutalice i dalje lutaju zonom isključenja, a čuvari životinja su sada otkrili nešto jezivo – tri plava psa.

Iz neprofitne organizacije "Psi Černobilja, koja od 2017. godine brine o oko 700 životinja, su naveli da su trenutno na licu mjesta kako bi prikupili pse za sterilizaciju i tom prilikom su pronašli tri psa koja su bila potpuno plava.

Stanovnici su navodno rekli da je krzno pasa bilo normalno samo sedmicu ranije.

"Ne znamo razlog i pokušavamo ih prikupiti kako bismo saznali šta se dešava", rekao je portparol.

Inače, napušteni psi su potomci kućnih ljubimaca koje su njihovi vlasnici ostavili tokom evakuacije Černobila 1986. godine.

Teorija

Zašto je krzno tri psa postalo plavo nije poznato.

Doktor Dženifer Bec, direktor programa "Psi Černobila", ima teoriju.

Ona je za Bild izjavila da se ovi psi se izuzetno boje ljudi i bezuspješno smo pokušali da ih uhvatimo.

"Izgleda da su se uvalili u supstancu koja se nakupila u njihovom krznu", rekla je onda i dodala:

"Sumnjamo da ova supstanca potiče iz starog prenosivog toaleta. Međutim, nismo uspjeli definitivno potvrditi našu sumnju".

Černobiljska katastrofa

Černobiljska nesreća poznata kao i Černobiljska katastrofa sovjetska je nuklearna nesreća koja se 1986. zbila uz samu ukrajinsko-bjelorusku granicu.

Zbog kombinacije nesigurnoga dizajna sovjetskoga nuklearnog reaktora i ljudske pogreške 26. aprila 1986. uzrokovana je eksplozija koja je uništila jedan od četiri reaktora u Memorijalnoj elektrani Vladimir Iljič Lenjin, odnosno Černobiljskoj nuklearnoj elektrani.

Posljedica eksplozije sličila je eksploziji nuklearne bombe, ali je relativno manja eksplozija učinila štetu na reaktoru koji je potom otpustio velike količine radioaktivne prašine, otprilike deset puta više kontaminacije nego za eksplozije atomske bombe u japanskom gradu Hirošimi, ali i danas, nakon nekoliko decenija, ta radioaktivna prašina nije posve nestala.

