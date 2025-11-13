Otkriće koje će ispisati novu istoriju: "Stigli do dijelova u koje ljudska noga nikada nije kročila"

Poznati egiptolog Zahi Havas tvrdi da će novo arheološko otkriće unutar Velike piramide u Gizi "ispisati novu istoriju o faraonima" i da će biti objavljeno 2026. godine, objavio je Egyptindependet.

Govoreći na panel diskusiji na Međunarodnom sajmu knjiga u Šardži u subotu, Havas je dodao: "Ovo veliko otkriće je novi prolaz dug 30 metara, otkriven pomoću napredne opreme, koji se završava vratima koja će ispisati novo poglavlje u istoriji faraona.

“Upotreba najsavremenijih tehnologija, uključujući napredne robote, omogućila je njegovom timu da dopre do područja unutar piramide koja su ranije bila nepristupačna.

Uz pomoć termalnog snimanja, 3D mapiranja i takozvane muonske radiografije, naučnici su unutar Keopsove piramide (poznate i kao piramida faraona Kufua) otkrili skriveni hodnik dug 30 metara, koji je do sada bio potpuno nedostupan ljudskom oku.

"Roboti su stigli do dijelova u koje ljudska noga nikada nije kročila", objasnio je Havas.

Havas je izjavio da će konačno ispuniti dvije svoje želje: prva je otkriće grobnice Imhotepa, arhitektonskog genija koji je izgradio stepenastu piramidu Džosera, najstariju egipatsku piramidu u istoriji, a druga je otkriće grobnice Nefertiti.

Imhotep je bio drevni egipatski inženjer i ljekar, smatran jednim od najpoznatijih arhitekata drevnog Egipta.

Pripisuje mu se izgradnja piramidalnog kompleksa kralja Džosera tokom Treće dinastije Starog kraljevstva.

Havas je napomenuo da je Imhotep prvi prešao sa gradnje od blatnih cigli na kamenu gradnju i prvi u istoriji koji je koristio stubove i krovove.

Otkrivanje Imhotepove grobnice bilo bi najvažnije arheološko otkriće u istoriji, rekao je, možda čak i veće od otkrića Tutankamonove grobnice, i tvrdio da ima dokaze o njenom postojanju.

"Blago mora biti vraćeno"

Havas je takođe govorio o Velikom egipatskom muzeju, nazivajući ga "jednim od najvećih muzeja na svijetu, s obzirom na njegovu kolekciju: više od 5.000 artefakata iz blaga kralja Tutankamona, prvi put izloženih u cjelini".

Takođe je pomenuo svoju kampanju za repatrijaciju egipatskih starina iz muzeja širom svijeta, naglašavajući da ovo pitanje nije samo nacionalna briga, već "istorijsko i kulturno pravo koje mora biti vraćeno".

Iako sadržaj hodnika još nije otkriven, Havas je potvrdio da je pronalazak autentičan i od izuzetnog značaja, ali da će detalji biti objavljeni tek nakon potpune analize i naučne publikacije. To bi trebalo da se dogodi do 2026. godine, kada je planirano i zvanično predstavljanje otkrića u okviru posebne svjetske izložbe.

Otkriće uz radi na hiljade majstora

Havas, bivši ministar za starine i dugogodišnji čuvar egipatskih tajni, tom prilikom je odbacio brojne teorije o učešću natprirodnih bića u gradnji piramida.

"Nije bilo vanzemaljaca, nije bilo čuda. Postojali su samo egipatski genije, znanje i rad hiljada majstora", istakao je.

Prema njegovim riječima, novo otkriće je rezultat savremene nauke i tehnologije, koje zahvaljujući skeniranju i preciznom mapiranju otvaraju stranice istorije zaključane više od četiri hiljade godina.

Na istom događaju Havas je govorio i o svojoj dugogodišnjoj misiji da Egiptu vrati izgubljena kulturna blaga, među kojima su bista Nefertiti, Rosetinski kamen i Nebeska sfera, koji se i dalje čuvaju u evropskim muzejima.

Egipat je nedavno otvorio Veliki egipatski muzej u Gizi, gdje je izloženo više od 5.000 predmeta iz grobnice faraona Tutankamona – projekat koji je već postao svjetska atrakcija. Međutim, novo otkriće unutar Keopsove piramide, planirano za 2026. godinu, moglo bi da zasjeni sva dosadašnja arheološka dostignuća.

Šta se tačno nalazi na kraju misterioznog hodnika?

Havas zasad ćuti. Ali ako je u pravu, uskoro bismo mogli da prisustvujemo najvećem otkriću u istoriji egiptologije možda čak i otkriću koje će zauvijek promijeniti naše razumijevanje faraona, piramida i same ljudske civilizacije, prenosi b92.