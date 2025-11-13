Logo
Large banner

Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

Izvor:

Telegraf

13.11.2025

16:02

Komentari:

0
Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?
Foto: pexels

Dvanaestogodišnja djevojčica preminula je danas nakon što je pala sa stepenica za hitne slučajeve na drugom spratu škole "Anjelo Kalkara" u italijanskoj pokrajini Kazerta.

Tragedija se dogodila jutros, u četvrtak, 13. novembra. Vozilo hitne pomoći lokalne zdravstvene uprave Kazerte odmah je stiglo na lice mjesta i prevezlo učenicu u bolnicu, ali je devojčica, nažalost, preminula od posledica teških povreda zadobijenih pri padu.

Mogućnost da se radi o suicidu nije isključena, jer su se pojavili određeni tragovi nakon incidenta. Prema prvim informacijama, tragedija se dogodila oko 10 časova.

Navodno je prije nego što je napustila učionicu ostavila poruku na klupi na kojoj je pisalo: "Žao mi je."

Zamolila je nastavnika da ode do toaleta, ali se više nije vratila. Djevojčica je otišla do zadnjih stepenica za hitne slučajeve i odatle pala, sa visine od oko deset metara. Na lice mjesta su ubrzo stigli članovi porodice, u šoku, kao i cijela školska zajednica i brojni građani Marčanizea.

Tužilaštvo u Kazerti otvorilo je istragu o tragediji, a dežurni tužilac je stigao u školu.

Policija je pokrenula istragu o tragediji.

Podijeli:

Tagovi:

Italija

Škola

Djevojčica

tragedija

stepenice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Scena

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

3 h

0
Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

Scena

Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

3 h

0
Ким Џонг Ун дозволио преносе Премијер лиге у Сјеверној Кореји, али под овим условима

Fudbal

Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

3 h

0
Два хороскопска знака могу очекивати велике пословне промјене крајем мјесеца

Zanimljivosti

Dva horoskopska znaka mogu očekivati velike poslovne promjene krajem mjeseca

3 h

0

Više iz rubrike

"Не могу више ово да поднесем": Принц сазнао да је све процурило у јавност

Svijet

"Ne mogu više ovo da podnesem": Princ saznao da je sve procurilo u javnost

3 h

0
Москва открива: Шта ће се десити ако САД спроведу нуклеарне пробе

Svijet

Moskva otkriva: Šta će se desiti ako SAD sprovedu nuklearne probe

4 h

0
Орбан: Скандал у Украјини показао да тамо влада хаос

Svijet

Orban: Skandal u Ukrajini pokazao da tamo vlada haos

4 h

0
Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници

Svijet

Avion prinudno sletio zbog dojave o bombi: Hitno evakuisani putnici

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner