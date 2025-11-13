Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

Dvanaestogodišnja djevojčica preminula je danas nakon što je pala sa stepenica za hitne slučajeve na drugom spratu škole "Anjelo Kalkara" u italijanskoj pokrajini Kazerta.

Tragedija se dogodila jutros, u četvrtak, 13. novembra. Vozilo hitne pomoći lokalne zdravstvene uprave Kazerte odmah je stiglo na lice mjesta i prevezlo učenicu u bolnicu, ali je devojčica, nažalost, preminula od posledica teških povreda zadobijenih pri padu.

Mogućnost da se radi o suicidu nije isključena, jer su se pojavili određeni tragovi nakon incidenta. Prema prvim informacijama, tragedija se dogodila oko 10 časova.

Navodno je prije nego što je napustila učionicu ostavila poruku na klupi na kojoj je pisalo: "Žao mi je."

Zamolila je nastavnika da ode do toaleta, ali se više nije vratila. Djevojčica je otišla do zadnjih stepenica za hitne slučajeve i odatle pala, sa visine od oko deset metara. Na lice mjesta su ubrzo stigli članovi porodice, u šoku, kao i cijela školska zajednica i brojni građani Marčanizea.

Tužilaštvo u Kazerti otvorilo je istragu o tragediji, a dežurni tužilac je stigao u školu.

Policija je pokrenula istragu o tragediji.