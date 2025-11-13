Logo
Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

Izvor:

Informer

13.11.2025

15:59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

Supruga Brusa Vilisa, Ema Heming, kaže da će nakon smrti slavnog glumca porodica donirati njegov mozak.

Slavni glumac Brus Vilis vodi najtežu bitku svog života.

Holivudska legenda boluje od frontotemporalne demencije, bolesti za koju, nažalost, ne postoji lijek. Prema riječima njegove supruge Eme Heming, stanje glumca sve je teže, a porodica se polako priprema na ono najgore.

Ema Heming je nedavno potresla javnost otkrićem da njen suprug više ne živi u porodičnoj kući, već u drugom objektu na istom imanju, gdje mu je obezbeđena 24-časovna njega.

Брус Вилис

Scena

Zdravstveno stanje glumca sve lošije: Brus Vilis jedva prepoznaje članove porodice

O svojoj životnoj borbi i iskustvu napisala je knjigu "Neočekivano putovanje", koja je ubrzo postala bestseler.

"Smrt se automatski povezuje sa propašću i gubitkom, sa nepoznatim. Većina ljudi se zbog toga osjeća neprijatno. Ta tema je tabu", piše Heming u svom vodiču za njegu, nastalom tokom najtežeg perioda njenog života.

Brus Vilis, ikona svjetskog filma, godinama se suočava sa progresivnim oblikom demencije koji utiče na pamćenje, govor i pokrete. Ema iskreno priznaje da joj je trebalo mnogo vremena da prihvati realnost.

- Mislim da je to zato što me niko nije naučio kako da se nosim sa tugom. Ali, Brusova bolest me je natjerala da se suočim s tim. Svjesna sam da je demencija neizlečiva i do čega na kraju dovodi. Njemu nije ostalo još mnogo - kaže ona, ne skrivajući tugu.

Prema njenim riječima, osobe sa frontotemporalnom demencijom u proseku žive od sedam do trinaest godina nakon pojave prvih simptoma. Ipak, porodica Vilis trudi se da u svakom trenutku pruži Brusu ljubav i dostojanstvo.

Horoskop

Zanimljivosti

Dva horoskopska znaka mogu očekivati velike poslovne promjene krajem mjeseca

- Ljudi sa frontotemporalnom demencijom u prosjeku žive od sedam do trinaest godina nakon pojave prvih simptoma - rekla je Ema i otkrila da će mozak Brusa Vilisa biti doniran nauci, odluku koju je, vjerovatno, sam glumac donio dok je još bio svjestan napredovanja bolesti.

- Takvu donaciju smatram nevjerovatno važnom. Doprineće napretku istraživanja, liječenja, a možda jednog dana i pronalasku lijeka, ne samo za tu, već i za druge neurodegenerativne bolesti poput Alchajmerove i Parkinsonove - zaključila je Heming.

(informer)

Tagovi:

Brus Vilis

Bolest

