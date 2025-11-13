Miloš Biković otkrio svoje porijeklo: Njegova porodica promijenila prezime

Glumac Miloš Biković važi za jednu od najvećih glumačkih zvijezda na našim prostorima, ali i u Rusiji.

Njegova generacija iznjedrila je mnoge talentovane glumce, ali Miloš Biković je uspio ono što je rijetko kome pošlo za rukom. U Rusiji je stekao status zvijezde, a glumio je pored zvučnih holivudskih imena, kao što je Antonio Banderas.

Dramski umjetnik i dalje čvrsto stoji na zemlji, svjestan svog talenta i tereta koji mu je donijela slava, bez nepotrebe fame. Ipak, svoj privatni život vješto drži za sebe, a gostujući u emisji "1 na 1" na Kanalu 5, u Sjevernoj Makedoniji, svojevremeno je otkrio da je njegova porodica promijenila prezime.

- Moj djed se rodio kao Bikovski i oni su porijeklom iz Berova - rekao je glumac u pomenutoj emisiji.

Glumac je ranije u intervjuu za ruske medije ispričao detalje iz svog privatnog života i odrastanja.

- Odrastao sam na Karaburmi, a često smo se selili jer nismo imali svoj stan. Moja porodica je nekada bila veoma bogata, a nakon Drugog svjetskog rata zbog nacionalizacije smo sve izgubili. Tata je bio direktor velike austrijske firme i zarađivao je dosta novca, ali ja nisam osjetio taj lagodan život. Moj brat jeste - rekao je tada Biković.

Njegov brat se zamonašio kada je Miloš bio dijete, roditelji su im se razveli, otac mu je otišao u Njemačku, a preminuo je 2006. godine.

- Moj brat je otišao u manastir kada je imao 22 godine, a studirao je s potomcima ruskih emigranata koji su došli u Srbiju nakon Oktobarske revolucije. Važno mi je da kažem da s njim pričam kao sa bratom, ali se uvijek sjetim da je on ipak monah koji je svoj život posvetio Bogu - rekao je glumac u jednom od intervjua.