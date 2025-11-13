Logo
Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

Izvor:

Telegraf

13.11.2025

12:20

Тинејџерку (14) држао закључану на тавану данима, па се иживљавао над њом
Foto: Pixabay

Potraga za Jasminom (14) iz Sečovca u Slovačkoj, uspešno je okončana. Djevojčica, koja je pobjegla iz Centra za djecu i porodice u pratnji starijeg muškarca, vraćena je kući bezbjedno.

Policija je uhapsila 42-godišnjeg muškarca iz Trebišova, osumnjičenog za silovanje i ograničavanje lične slobode.

Prema dosadašnjim informacijama, Jasmina je nestala na nekoliko dana nakon što je napustila centar u pratnji osumnjičenog. Po povratku kući, otac djevojčice odmah je kontaktirao policiju, i ispričao da je kćerka potresena i da odbija da otkrije detalje.

Preliminarni nalazi pokazuju da je tinejdžerka tokom nestanka bila držana na tavanu porodične kuće i da je pretrpjela silovanje. Porodica navodi da je Jasmina poznavala osumnjičenog i da je sa njim održavala vezu najmanje godinu dana. Takođe tvrde da su nadležni organi već bili obaviješteni o situaciji u prošlosti.

Kako je tinejdžerka uspjela da pobjegne, još uvijek nije poznato.

Portparolka Regionalne direkcije Policijskih snaga u Košicama, Jana Ilesova, istakla je da policija intenzivno radi na slučaju.

"Policija sprovodi sve neophodne radnje usmjerene ne samo na razjašnjavanje incidenta, već i na pribavljanje dokaza koji će biti važni za dalju istragu. Trenutno istražujemo slučaj kao sumnju na silovanje u sticaju sa krivičnim djelom ograničavanja lične slobode", ispričala je ona.

Portparolka je dodala da zbog osjetljivosti slučaja policija u ovoj fazi neće otkrivati dodatne detalje, kako se istraga ne bi ugrožavala.

Osumnjičeni je priveden i nadležne službe nastavljaju sa procesnim radnjama radi prikupljanja dokaza i rasvjetljavanja svih okolnosti ovog slučaja.

zlostavljanje

Slovačka

