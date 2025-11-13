Budimpešta uvodi 14. penziju

Vlada Mađarske odlučila je da uvede 14. penziju za sve penzionere u zemlji, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je u video-snimku objavljenom na "Iksu" podsjetio da je Budimpešta već vratila 13. penziju, koju su ljevičari ukinuli dok su bili na vlasti u Mađarskoj.

"U prethodnih nekoliko godina uspjeli smo da vratimo 13. penziju, a sada je vrijeme da napravimo još jedan veliki korak i uvedemo 14.

To u praksi znači da će u februaru, uz redovnu penziju, svi naši penzioneri dobiti i 13. penziju i četvrtinu 14. penzije i to će biti praksa u jednom mjesecu svake godine", pojasnio je Orban.

BiH Vukanoviću rastu ambicije: Sanjana fotelja ministra ga više ne zadovoljava

Prema njegovim riječima, vlasti Mađarske ispunjavaju ono što su obećale.

"Rekli smo da će od ovoga imati koristi čak i oni građani koji ne glasaju za nas. Svako dobija ovu penziju, bez obzira za koga je glasao. Poštujmo starije!", naveo je Orban.