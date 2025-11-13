Ambasada Rusije: "Korijere dela sera" namjerno obmanjuje građane Italije

Ambasada Rusije u Italiji kritikovala je odluku italijanskog lista "Korijere dela sera" da ne objavi intervju sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom, ističući da se radi o otvorenoj cenzuri i obmanjivanju građana Italije.

- Taj slučaj je pravi primjer toga kako nepristrasne informacije o situaciji u vezi sa Ukrajinom ne stižu do italijanskih građana i kako se oni namjerno obmanjuju - navedeno je u objavi Ambasade na "Telegramu", nakon što italijanski list nije želio da objavi intervju sa šefom ruske diplomatije zbog, kako se navodi, "brojnih kontroverzi koje zahtijevaju provjeravanje činjenica ili dodatna pojašnjenja".

Iz Ambasade je naglašeno da je list iz redigovane verzije intervjua namjerno izbacio sve komentare koji nisu prikladni za Rim.

Osim toga, list nije prihvatio da objavi ni predloženu skraćenu verziju na svojoj internet stranici.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da je list "Korijere dela sera" odbio da objavi intervju koji je ranije zatražilo njihovo uredništvo. TASS ima ekskluzivna prava da objavi dijelove intervjua.