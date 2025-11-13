Logo
Sutra hitna sjednica Doma naroda PS BiH

SRNA

13.11.2025

10:18

0
Сутра хитна сједница Дома народа ПС БиХ
Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem je dnevnom redu više prijedloga zakona koje je u parlamentarnu proceduru dostavio Savjet ministara, a koji nose oznaku usklađenosti sa zakonodavstvom EU, zakazana je za sutra.

Riječ je o prijedlozima zakona o patentu, industrijskom dizajnu, žigu, zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva, te mjernim jedinicama u BiH.

Uključujući navedene tačke, dnevni red gotovo je identičan onom koji je bio predložen za redovnu sjednicu Doma naroda 6. novembra, a koja nije održana zbog nedostatka kvoruma iz reda hrvatskih delegata.

Zbog neispunjavanja poslovničkih uslova, sa dnevnog reda prethodne sjednice skinuti su Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, čiji je fokus na stvaranju uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavljanju berze električne energije u BiH, te prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH i Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Na dnevnom redu je i davanje saglasnosti za ratifikaciju više sporazuma, među kojima i sporazuma o zajmu Saudijskog fonda za razvoj za projekte izgradnje i opremanja dodatnog objekta za smještaj studenata u Javnoj ustanovi Studentski centar "Boriša Starović" u Foči, te izgradnje naučno-tehnološkog parka.

Dom naroda

Parlamentarna skupština BiH

