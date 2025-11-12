Naopaka diplomatija

Predsjednik NiP-a, smješten u fotelju ministra inostranih poslova, Elmedin Konaković tokom zvanične posjete Sultanatu Omanu sjedio je ispred zastava BiH koja je bila okrenuta naopako. Reakcije nije bilo, a sve je upriličeno fotografijama objavljenim na zvaničnom sajtu ministarstva.

Konaković i njegov tim očigledno nisu shvatili da je zastava BiH okrenuta naopako ili su prećutali znak nepoštovanja domaćina.

I sve bi se to podvelo pod slučajnost da baš Konaković ne obraća toliku pažnju kada je u pitanju obilježje BiH.

On je prošle godine poslao protestno pismo Crnoj Gori jer na sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije bilo obilježja BiH, nego samo Republike Srpske.

On je ovim demonstrirao čitavu politiku Sarajeva da je za njih i naopaka BiH bolja nego nikakva.