Ove godine se očekuje skoro 10 milijardi KM od indirektnih poreza

Projektovana stopa rasta prihoda od indirektnih poreza u BiH za ovu godinu iznosi 5,6 odsto i očekuje se da će naplata iznositi 9,97 milijardi KM, navodi se u biltenu Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Projektovane stope rasta neto prihoda od indirektnih poreza za narednu godinu su 4,5 odsto, za 2027. godinu 4,2 odsto, a za 2028. godinu 3,9 odsto respektivno.

Ove projekcije kretanja prihoda od indirektnih poreza u odnosu na prethodne revidirane su za narednu godinu za više od 87,1 miliona KM, za 2027. godinu za više od 45,7 miliona KM, a za 2028. godinu za više od 8,7 miliona KM, navodi se u biltenu.

Projekcija prihoda u posmatranom periodu zasnovana je na projektovanim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, istorijskoj sezonskoj šemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za ovu godinu.

Ostvarenje projektovanog nivoa prihoda od indirektnih poreza u periodu 2025-2028 podložno je svim rizicima za ostvarenje projektovanih makroekonomskih pokazatelja i rizicima koji se odnose na samu naplatu prihoda od indirektnih poreza.

U posmatranom periodu prihodi od PDV-a predstavljaju najveći generator godišnjeg apsolutnog rasta ukupnih prihoda od indirektnih poreza i projektovani su u skladu sa dugoročnim trendovima naplate, istorijskom sezonskom šemom, te projekcijama relevantnih makroekonomskih pokazatelja.

Nakon projektovane stope rasta prihoda od PDV-a od 5,2 odsto u ovoj godini, u narednim godinama su, na osnovu regresionog modela, planirane niže, stabilne stope rasta te vrste prihoda.