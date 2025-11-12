Logo
Large banner

Ove godine se očekuje skoro 10 milijardi KM od indirektnih poreza

Izvor:

SRNA

12.11.2025

10:54

Komentari:

0
Ове године се очекује скоро 10 милијарди КМ од индиректних пореза
Foto: ATV

Projektovana stopa rasta prihoda od indirektnih poreza u BiH za ovu godinu iznosi 5,6 odsto i očekuje se da će naplata iznositi 9,97 milijardi KM, navodi se u biltenu Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Projektovane stope rasta neto prihoda od indirektnih poreza za narednu godinu su 4,5 odsto, za 2027. godinu 4,2 odsto, a za 2028. godinu 3,9 odsto respektivno.

Moskva Kremlj

Svijet

Oglasila se Moskva: Dijalog nije uspio

Ove projekcije kretanja prihoda od indirektnih poreza u odnosu na prethodne revidirane su za narednu godinu za više od 87,1 miliona KM, za 2027. godinu za više od 45,7 miliona KM, a za 2028. godinu za više od 8,7 miliona KM, navodi se u biltenu.

Projekcija prihoda u posmatranom periodu zasnovana je na projektovanim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, istorijskoj sezonskoj šemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za ovu godinu.

Ostvarenje projektovanog nivoa prihoda od indirektnih poreza u periodu 2025-2028 podložno je svim rizicima za ostvarenje projektovanih makroekonomskih pokazatelja i rizicima koji se odnose na samu naplatu prihoda od indirektnih poreza.

Дијамант

Svijet

Jedan od najčuvenijih dragulja pronađen nakon 100 godina

U posmatranom periodu prihodi od PDV-a predstavljaju najveći generator godišnjeg apsolutnog rasta ukupnih prihoda od indirektnih poreza i projektovani su u skladu sa dugoročnim trendovima naplate, istorijskom sezonskom šemom, te projekcijama relevantnih makroekonomskih pokazatelja.

Nakon projektovane stope rasta prihoda od PDV-a od 5,2 odsto u ovoj godini, u narednim godinama su, na osnovu regresionog modela, planirane niže, stabilne stope rasta te vrste prihoda.

Podijeli:

Tag:

UIO BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pijani mladić izazvao dvije saobraćajke u roku od 10 minuta

59 min

0
Снажан земљотрес погодио Кипар

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kipar

1 h

0
Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

Region

Užas u Podgorici: Ginekolog osumnjičen da je napastvovao pacijentkinju u ordinaciji

1 h

0
Моби Монтинг тужио МФ Банку

Ekonomija

Mobi Monting tužio MF Banku

1 h

0

Više iz rubrike

Савјет министара о измјенама Закона о раду у институцијама БиХ

BiH

Savjet ministara o izmjenama Zakona o radu u institucijama BiH

4 h

0
Дом народа Парламента ФБиХ подржао кредитно задужење од 79,9 милиона евра код ИБРД-а

BiH

Dom naroda Parlamenta FBiH podržao kreditno zaduženje od 79,9 miliona evra kod IBRD-a

13 h

0
Пољопривредници најављују блокаде граничних прелаза ако им не буду исплаћени подстицаји

BiH

Poljoprivrednici najavljuju blokade graničnih prelaza ako im ne budu isplaćeni podsticaji

14 h

0
Тузла: Стабилно здравствено стање повријеђених у пожару у Дому пензионера

BiH

Tuzla: Stabilno zdravstveno stanje povrijeđenih u požaru u Domu penzionera

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

11

31

Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner