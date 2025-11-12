Snažan zemljotres pogodio Kipar

Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihteru pogodio je Kipar.

Potres je registrovan na dubini od 17 kilometara, na 44 kilometra zapadno od Limasola.

Epicentar potresa bio je u blizini Pafosa.

Građani kažu da je potres trajao nekoliko sekundi i da je dobro prodrmao.

Ljubav i seks Ljubavnica mora da plati milione ženi sa čijim mužem se švalerisala

U ovom trenutku nema izvještaja o materijalnoj šteti, a građani javljaju da su im stvari padale sa polica.

"Saksije su popadale, cijela zgrada se tresla", "Bio je kratak ali jak", "Pafos je baš osjetio potres", navode građani u komentarima, piše Telegraf.rs.