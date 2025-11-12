Snažan zemljotres pogodio Kipar

Izvor:
Telegraf
12.11.2025
10:39
Komentari:0
Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihteru pogodio je Kipar.
Potres je registrovan na dubini od 17 kilometara, na 44 kilometra zapadno od Limasola.
Epicentar potresa bio je u blizini Pafosa.
Građani kažu da je potres trajao nekoliko sekundi i da je dobro prodrmao.
Ljubav i seks
Ljubavnica mora da plati milione ženi sa čijim mužem se švalerisala
U ovom trenutku nema izvještaja o materijalnoj šteti, a građani javljaju da su im stvari padale sa polica.
"Saksije su popadale, cijela zgrada se tresla", "Bio je kratak ali jak", "Pafos je baš osjetio potres", navode građani u komentarima, piše Telegraf.rs.
Region
1 h0
Ljubav i seks
1 h0
Savjeti
1 h0
Savjeti
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu