Snažan zemljotres pogodio Kipar

Izvor:

Telegraf

12.11.2025

10:39

Снажан земљотрес погодио Кипар
Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihteru pogodio je Kipar.

Potres je registrovan na dubini od 17 kilometara, na 44 kilometra zapadno od Limasola.

Epicentar potresa bio je u blizini Pafosa.

Građani kažu da je potres trajao nekoliko sekundi i da je dobro prodrmao.

U ovom trenutku nema izvještaja o materijalnoj šteti, a građani javljaju da su im stvari padale sa polica.

"Saksije su popadale, cijela zgrada se tresla", "Bio je kratak ali jak", "Pafos je baš osjetio potres", navode građani u komentarima, piše Telegraf.rs.

Zemljotres

