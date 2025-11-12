Ovo je idealna temperatura termostata zimi

Zima stiže, a sa njom i neizbježna dilema: kako zagrijati dom da bude udobno topao, a da pritom ne trošite previše na račune za grijanje? Ključno je pravilno podesiti termostat, koji može osigurati toplinu, uštedu i manju potrošnju energije. Ali koja je idealna temperatura termostata za različite dijelove dana?

Bez obzira da li ste kod kuće, napolju ili spavate, nekoliko jednostavnih podešavanja može značajno smanjiti vaše troškove grijanja, a da vaš dom i dalje čini udobnim mjestom za boravak.

Grijanje je neophodno tokom hladnih dana, ali pravilno podešavanje termostata ima višestruku korist: obezbjeđuje udobnost, smanjuje račune i doprinosi očuvanju životne sredine. Naime, svaki stepen niži na termostatu može smanjiti troškove grijanja i do 5%. Pored toga, manja potrošnja energije znači i manji ugljenični otisak.

20 °C: Idealna temperatura termostata kada ste kod kuće

Stručnjaci preporučuju podešavanje termostata na 20 °C kada ste kod kuće. Dovoljno je topao za ugodan boravak, i ne opterećuje sistem grijanja. Ako vam je još hladno, razmislite o dodatnom sloju odjeće, toplim ćebadima ili šoljici vašeg omiljenog toplog napitka.

Tokom noći temperatura može biti niža, oko 15-16 °C. Pored smanjenja troškova grijanja, istraživanja pokazuju da spavanje u hladnijoj prostoriji promoviše dublji i kvalitetniji san. Ako vam se čini previše hladno, topla pidžama ili dodatno ćebe biće dovoljni da vas zagriju.

Ako ste odsutni, preporučuje se smanjenje temperature na oko 15 °C. Ovo štedi energiju, ali održava dom dovoljno toplim da bi se izbjegli problemi poput smrznutih cijevi. Pametni termostati olakšavaju prilagođavanje – možete ih programirati da podignu temperaturu neposredno prije nego što se vratite.

Praktični savjeti za ekonomično grijanje:

Iskoristite sunce: otvorite zavjese tokom dana i pustite da sunce prirodno zagrije vaš prostor.

Zaptivanje otvora: Provjerite prozore i vrata kako biste spriječili izlazak toplote.

Redovno održavajte grijanje: čišćenje i servisiranje uređaja poboljšava njihovu efikasnost.

Koristite ventilatore: Plafonski ventilatori, podešeni da se rotiraju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, mogu pomoći u cirkulaciji toplog vazduha po prostoriji.

Svaki dom je drugačiji, tako da ćete možda morati da eksperimentišete dok ne pronađete optimalna podešavanja. Preporučuje se da počnete sa 20 °C tokom dana i 16 °C tokom noći, a zatim prilagodite svojim potrebama. Uz pažljivo upravljanje grijanjem, vaš dom će biti topao, a računi pod kontrolom.