Trik zlata vrijedan: Ova namirnica će spriječiti gomilanje leda u zamrzivaču

Izvor:

Krstarica

11.11.2025

13:16

Трик злата вриједан: Ова намирница ће спријечити гомилање леда у замрзивачу

Ko god je imao ovaj problem zna koliko je zapravo naporno odlediti i očistiti frižider u kome se mjesecima nakupljao led. Sati struganja i čekanja su prošlost! Više nećete morate da se mučite, jer je rješenje i više nego jednostavno.

Uz ovaj genijalan trik moći ćete da zauvijek spriječite stvaranje leda u vašem frižideru. Tajna je u nečemu što sigurno stoji u vašoj kuhinji.

Младен Жижовић

Fudbal

Borac zove navijače, sav prihod ide porodici Žižović

Obično ulje rješava problem

Jedna sitnica koju svi imate kod kuće i koja će spriječiti gomilanje leda u frižideru je obično jestivo ulje. Niste ovo znali, zar ne?

Postupak:

Prvo, obavezno odledite i dobro osušite frižider.

Sve što treba da uradite jeste da zidove, fioke i komoru vašeg frižidera premažete uljem.

Dobićete klizavu površinu po kojoj led neće moći uopšte da se formira. Ako se i stvori, biće ga mnogo manje i lako ćete ga ukloniti rukom, bez struganja!

Француска

Svijet

Šokantno priznanje: Francuska se priprema za rat

Ovaj zlata vrijedan trik dokaz je da su najjednostavnija rješenja često i najbolja. Nemojte više dozvoliti da vam gomilanje leda u frižideru stvara muku! Ulje je sve što vam treba za trajno čist i funkcionalan frižider!

