Izbjegnite ovu grešku zbog koje hortenzije mogu biti zauvijek uništene

Izvor:

Žena Blic

11.11.2025

10:17

Хортензија цвијеће
Foto: Pexels/Azzam Faruqi

Prelijepi grm čije božanstvene cvjetne loptice viđamo u raznim bojama, od elegantne bijele, do romantične ljubičaste, roze ili plave, ne zahtjeva pretjeranu njegu i veoma je zahvalan za održavanje, a najčešće se sadi u uglovima dvorišta, uz ivicu bašte ili blizu ograde.

Iako u jesen hortenzije završavaju sa cvjetanjem, to ne znači da tokom hladnih dana treba da zaboravite na njih, naprotiv.

Grmovi prepuni grozdastih cvjetova pravi su praznik za oči, ali treba imati u vidu da će zablistati u svoj svojoj raskoši samo ako se pravilno njeguju. No, nekada se, možda i usljed prevelike ljubavi i očaranosti jednom od najljepših i najpopularnijih biljaka, desi da i najmarljiviji baštovani pogriješe.

Pod pretpostavkom da ste cvijeće već zaštitili od hladnoće, i da znate da treba da mu obezbjedite dovoljno vlage i da ga zalivate i tokom zime (hortenzije vole vodu), postoji nešto što nikako ne biste smjeli da radite ni ovog, ni narednih mjeseci.

Ričard Barker, stručnjak za hortikulturu, poručuje da hortenzije ne treba orezivati do proljeća, posebno sorte koje cvjetaju na izdancima iz prethodne godine.

Najbolje vrijeme za to je kraj zime ili rano proljeće, kaže Barker, jer bi, u suprotnom, nakon orezivanja mogle da budu izložene mrazu, a onda se sljedeće godine, kad otopli, nećete diviti raskošnom grmu, već će vas dočekati biljka na samrti. To ne želite, zar ne?

Preporučuje se i malčiranje žbuna (tehnika prekrivanja gornjeg sloja zemljišta organskim ili neorganskim materijalima kako bi se poboljšali uslovi za rast biljaka, zadržala vlaga, suzbio korov i spriječila erozija). Uklanjanje gornjeg sloja komposta i dodavanje fine kore malča u podnožje biljke može je dodatno zaštititi od hladnoće i vremenskih nepogoda.

Hortenzija

Cvijeće

