Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

Kćerka doktorke Antonije Ket (62), koja je pronađena mrtva 8. novembra u Segedinu, nakon što je krišom napustila bolnicu gdje je imala ozbiljnu operaciju kičme, iznijela je teške optužbe na račun medicinskog osoblja Klinike za neurohirurgiju Univerzitetske bolnice u tom gradu.

Podsjetimo, doktorka Antonija, poznata ORL specijalista i zamjenik načelnika odjeljenja bolnice u Sekšardu, operisala je kičmu 3. novembra u bolnici u Segedinu.

Zbog nepoznatih razloga, krišom je napustila bolnicu 7. novembra ujutru. Dan kasnije pronađena je mrtva u šiblju na tzv. Ostrvu vještica, udaljenom oko deset minuta hoda od bolnice.

Antonijina kćerka tvrdi da je majka bolnicu napustila u zoru, a osoblje to primijetilo tek dvije sata kasnije.

"Moju majku dva sata niko nije obilazio! Tek dva sata nakon što je nestala obavijestili su obezbjeđenje da je nema", rekla je kćerka.

Kako smo ranije pisali, doktorka Antonija je godinama imala problema zbog diskus hernije, a 3. novembra je operisana u Univerzitetskoj bolnici u Segedinu. Kamere su je snimile u zoru 7. novembra, kako u trenerci i papučama hoda hodnikom bolnice. Vjeruje se da je tada napustila kliniku i udaljila se u nepoznatom pravcu.

Kćerka tvrdi da niko satima nije primjetio da je nestala. Nakon što je obezbjeđenje obaviješteno, medicinsko osoblje krenulo je u potragu, a potom su uključeni i policija, spasilačke službe, dronovi i psi tragači. Nažalost, narednog jutra Antonija je pronađena mrtva na šumovitom području uz rijeku Tisu, na tzv. Ostrvu vještica.

Prema policijskim navodima, nema indikacija da je riječ o nasilnoj smrti, a tijelo je poslato na obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti.

Univerzitetska bolnica u Segedinu pokrenula je internu istragu kako bi se utvrdilo kako je pacijentkinja, koja je nedavno prošla veoma tešku operaciju i bila u stanju šoka i zbunjenosti, uspjela da napusti bolnicu neopaženo.

Porodica je očajna i zahtijeva odgovore od nadležnih, uključujući i to zašto je policiji i spasiocima trebalo gotovo cijeli dan da pronađu Antoniju, koja se nalazila na svega nekoliko stotina metara vazdušnom linijom od bolnice.

Navodno se pokušava utvrditi kojim putem je tačno prolazila dok nije stigla do Ostrva vještica. Prema navodima, nekoliko stotina metara dijeli zgradu Klinike za traumatologiju Kliničkog centra "Šandor Đerđi Albert" Univerziteta u Segedinu od napuštenog niza garaža u ulici Koranji, iza kojih počinje šumoviti predio.

Provjerava se da li je išla pored zgrade Klinike za traumatologiju, a "logična ruta" bila bi preko parkinga do Kliničko-nastavnog centra za infektivne bolesti, a potom da napusti kompleks klinike kroz kliznu kapiju. Odatle ju je dijelilo svega nekoliko koraka od ničega.

Oni koji su poznavali Antoniju kažu da je problem sa leđima imala već godinama, ali da su u posljednje vrijeme bolovi bili neizdrživi, što je značajno uticalo na kvalitet njenog života, a time i na njeno psihičko stanje.