Cijela Evropa na udaru polarnog vrtloga?

11.11.2025

Formiranje polarnog vrtloga, glavnog "vjesnika" zime u medijima, moglo bi ozbiljno uticati na vremenske uslove u narednim mjesecima, a prvi talasi hladnoće mogući su već početkom decembra, piše popularni italijanski meteorološki portal iLMeteo.

Dolaskom jeseni, arktički i polarni regioni počinju da dobijaju manje sunčeve svjetlosti. Sa manje solarne energije, temperature počinju da padaju i Arktik se hladi.

Promjena u cirkulaciji preko Arktičkog okeana počinje da se osjeća posebno na sjeveru Evroazije sa dolaskom prve sezonske hladnoće u sjevernim regionima Sibira i prvim snježnim padavinama.

Ovo hlađenje takođe uzrokuje smanjenje atmosferskog pritiska, kako na tlu, tako i u višim slojevima, sve do stratosfere.

"Smanjenje atmosferskog pritiska u arktičkom regionu uzrokuje veliku razliku u pritisku između polarnih i suptropskih zona, intenzivirajući razvoj široke depresivne cirkulacije oko Sjevernog pola, koja se proteže od donjih slojeva troposfere do stratosfere. Ova široka depresija, hladnog karaktera, nije ništa drugo do polarni vrtlog", piše iLMeteo.

Posljednjih dana temperature naglo padaju, kako u stratosferi, tako i u troposferi, iznad Arktičkog mora, a to podstiče razvoj formiranja "jezgra" veoma hladnog vazduha nad arktičkim regionom, koji predstavlja "jezgro" novog stratosferskog polarnog vrtloga, koji se ne "ponaša" uvijek isto.

Ako polarni vrtlog oslabi, može se bukvalno podijeliti na dva ili više dijelova koji mogu donijeti veoma hladan i nestabilan vazduh na krajnji jug, a mogućnost takvog scenarija krajem novembra i početkom decembra nagovještavaju Italijani, kada bi, prema njihovom pisanju, polarni vrtlog mogao postati "ranjiv", zbog čega bi hladnoća "zarobljena" u polarnim regionima dostigla niže geografske širine, što bi moglo da dovede do intenzivne hladnoće u Evropi.

Evropski meteorolozi: Nema šanse

Dok italijanski "majstori za vrijeme" svojim posebnim analizama raspiruju maštu ljubiteljima zime, posljednja ažuriranja dugoročnih prognostičkih modela prilično su skeptična prema takvom vremenskom scenariju.

Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena u naredne četiri nedjelje signalizira pozitivna odstupanja srednje temperature vazduha u odnosu na tridesetogodišnji prosjek.

Vremenska prognoza

zima

