Logo
Large banner

Nebenzja: Zapad shvata da ne može poraziti Rusiju preko Ukrajine

Izvor:

Agencije

11.11.2025

08:09

Komentari:

0
Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине
Foto: printscreen youtube

Zapadne zemlje počinju da shvataju da ne mogu nanijeti poraz Rusiji uz pomoć Ukrajine, izjavio je u intervjuu za Sputnjik stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja.

"Ovo nije toliko sukob sa Ukrajinom, koliko sa samim Zapadom, za koji je Ukrajina samo oruđe pomoću kojeg pokušavaju da poraze Rusiju. Istina, sve rijeđe o tome govore, jer počinju da shvataju da je to nemoguće", rekao je Nebenzja.

On je istakao da administracija predsjednika SAD Donalda Trampa, iako iskreno želi da vidi kraj ukrajinske krize, vjerovatno ne shvata njenu suštinu.

"Američka administracija, uz sve svoje dobre namjere, ne razumije možda najvažnije – da su korijeni ovog sukoba mnogo dublji nego što oni pretpostavljaju", dodao je ruski diplomata.

kinzal sc yt

Svijet

Rusi tvrde: Osujetili smo opasni plan Britanije i Ukrajine

Nebenzja je naglasio i da prekid vatre i zamrzavanje sukoba na liniji fronta neće riješiti njegove uzroke.

"Prekid vatre, na koji sada očajnički pozivaju Zelenski i Evropljani, samo odražava njihovu tešku situaciju na bojnom polju, nedostatak ljudskih resursa i želju da dobiju predah kako bi Ukrajinu ponovo napunili oružjem i nastavili borbe. Ali time se ne rješava uzrok zbog koga je sukob uopšte počeo", poručio je Nebenzja.

Podijeli:

Tagovi:

Vasilij Nebenzja

Rusija

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Руси тврде: Осујетили смо опасни план Британије и Украјине

Svijet

Rusi tvrde: Osujetili smo opasni plan Britanije i Ukrajine

2 h

0
Сенат САД одобрио приједлог закона о финансирању за окончање блокаде рада владе

Svijet

Senat SAD odobrio prijedlog zakona o finansiranju za okončanje blokade rada vlade

2 h

0
Превозио путнике, па се закуцао у док терминала: Броје се повријеђени

Svijet

Prevozio putnike, pa se zakucao u dok terminala: Broje se povrijeđeni

2 h

0
Тајфун Филипини

Svijet

Najmanje 18 osoba poginulo u tajfunu koji je pogodio Filipine, oluja ide ka Tajvanu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

11

Djevojka pretučena i izbodena, traga se za osumnjičenim

10

04

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

10

03

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

10

01

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

09

59

Otkrivena "Lucifer" pčela

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner