Zapadne zemlje počinju da shvataju da ne mogu nanijeti poraz Rusiji uz pomoć Ukrajine, izjavio je u intervjuu za Sputnjik stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja.

"Ovo nije toliko sukob sa Ukrajinom, koliko sa samim Zapadom, za koji je Ukrajina samo oruđe pomoću kojeg pokušavaju da poraze Rusiju. Istina, sve rijeđe o tome govore, jer počinju da shvataju da je to nemoguće", rekao je Nebenzja.

On je istakao da administracija predsjednika SAD Donalda Trampa, iako iskreno želi da vidi kraj ukrajinske krize, vjerovatno ne shvata njenu suštinu.

"Američka administracija, uz sve svoje dobre namjere, ne razumije možda najvažnije – da su korijeni ovog sukoba mnogo dublji nego što oni pretpostavljaju", dodao je ruski diplomata.

Svijet Rusi tvrde: Osujetili smo opasni plan Britanije i Ukrajine

Nebenzja je naglasio i da prekid vatre i zamrzavanje sukoba na liniji fronta neće riješiti njegove uzroke.

"Prekid vatre, na koji sada očajnički pozivaju Zelenski i Evropljani, samo odražava njihovu tešku situaciju na bojnom polju, nedostatak ljudskih resursa i želju da dobiju predah kako bi Ukrajinu ponovo napunili oružjem i nastavili borbe. Ali time se ne rješava uzrok zbog koga je sukob uopšte počeo", poručio je Nebenzja.