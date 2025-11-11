Najmanje 18 osoba poginulo u tajfunu koji je pogodio Filipine, oluja ide ka Tajvanu

Najmanje 18 osoba poginulo je u tajfunu Fung-vong koji je pogodio sjeverozapadne Filipine, izazvavši poplave, klizišta i nestanak struje, saopštili su zvaničnici.

Nakon što je oslabio u tropsku oluju iznad Južnog kineskog mora, Fung-vong se trenutno kreće ka kineskom regionu Tajvanu, gdje bi mogao da stigne u četvrtak, prenio je AP.

Oluja je pogodila sjeverne Filipine samo nedjelju dana nakon što je tajfun Kalmaegi pogodio centralne provincije, usmrtivši najmanje 232 osobe, a kasnije i Vijetnam, gdje je poginulo najmanje pet osoba.

Fung-vong je bio super tajfun sa maksimalnim vjetrovima jačine 185 kilometara na sat kada je u nedjelju stigao do kopna u provinciji Aurora.

Oluja je oslabila dok je tokom noći prelazila preko sjevernih planinskih provincija i poljoprivrednih ravnica prije nego što je stigla do Južnog kineskog mora, naveli su meteorolozi.

Najmanje 18 ljudi je poginulo u bujičnim poplavama, klizištima, usljed oborenih električnih žica i urušenih kuća u provincijama Katanduanes, Istočni Samar, Nueva Viskaja, Planinska provincija i Ifugao.

U klizištima je poginulo troje djece u provinciji Nueva Viskaja, dok je četvoro povrijeđeno.

U provinciji Kalinga poginulo je dvoje seljana, a dvoje se vodi kao nestalo, saopštili su lokalni zvaničnici.

Više od 1,4 miliona ljudi preseljeno je u skloništa prije nego što je tajfun stigao do kopna, dok je oko 240.000 osoba ostalo u centrima za evakuaciju.