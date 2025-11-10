Logo
Kolaps na frontu: Rusi stežu obruč, otvara se novi put - pada ključni grad?

Izvor:

Agencije

10.11.2025

22:10

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Analitičari ukrajinskog vojnog projekta Deepstate primjetili su značajan porast sive zone duž dionice Solodke–Novomikolajevka–Rivnopilja–Nove–Novouspenivske u Zaporoškoj oblasti.

"Neprijatelj je povećao svoje prisustvo u području ovih naselja, gdje se stalno prati kroz 'sivu zonu'. Konkretno, neprijatelj je uspio da potpuno okupira naselje Uspinjevka, provjeravaju se informacije o okupaciji naselja Solodke i Privilne. Trenutno neprijatelj aktivno vrši pritisak na Nove i Novouspenivsko i već počinje da apsorbuje Rivnopilje", navodi se u saopštenju Deepstate.

Primjećeno je da se oseća brojčana nadmoć ruskih snaga i da je značajan dio teritorije Ukrajine doveden pod znak pitanja, što bi moglo ugroziti Guljajpole.

Prema Deepstate, "okupacija Rivnopilja otvara operativni prostor sa sjevera do samog grada i otežava održavanje položaja u Zelenom Gaju i Visokom (Červonom)".

"Sve ovo vrijeme, Guljajpole je bio neosvojiv grad za neprijatelja, koji je u jednom trenutku ulagao mnogo napora da pokuša da uđe u grad, posebno iz pravca Marfopilja. Sada se otvara novi put, koji može da zakomplikuje odbranu važnog naselja u ovom kraju", dodali su u izvještaju.

