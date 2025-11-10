Tramp prijeti Bi-Bi-Si-ju tužbom od milijardu dolara zbog navodnog uplitanja u izbore

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zaprijetio je danas tužbom Bi-Bi-Si-ju u iznosu od milijardu dolara, optužujući britanski javni servis da je prošle godine pokušao da utiče na predsjedničke izbore montiranjem njegovog govora, saopštio je Trampov pravni tim za američku televiziju NBC.

- Bi-Bi-Si je klevetao predsjednika Trampa namjerno i s ciljem obmane montirao dokumentarac kako bi pokušao da se uplete u predsjedničke izbore. Predsjednik Tramp će odgovoriti onima koji šire laži i lažne vijesti - rekao je portparol Trampovog pravnog tima za NBC.

Bi-Bi-Si je saopštio da će pregledati pismo i odgovoriti u skladu sa procedurom. Bi-Bi-Si se, u međuvremenu, izvinio zbog montaže Trampovog govora ističući da nije bilo namjere za ombanom.

U dokumentarcu su spojena dva odvojena dijela Trampovog govora, udaljena više od 50 minuta, što je stvorilo utisak da se radi o jednom neprekinutom dijelu, a odmah nakon tih dijelova, prikazan je snimak pripadnika krajnje desničarske grupe "Proud Boys" dok marširaju ka Kapitolu, iako je taj snimak nastao prije nego što je Tramp uopšte počeo govor.

- Zbog toga je stvoren pogrešan utisak da je predsjednik Tramp direktno pozvao na nasilne akcije. Bi-Bi-Si se izvinjava zbog te greške u procjeni - navodi se u saopštenju britanskog javnog emitera.

Bi-Bi-Si ističe da nije bilo namjere da se gledaoci obmanu, već da se u sažetom formatu prenesu ključne poruke govora i prikažu događaji tog dana, pošto je originalni govor trajao više od jednog sata.

U saopštenju se dodaje da Bi-Bi-Si nije uklonio riječ "mirno" (peacefully) iz Trampovog govora, kako se u pojedinim navodima tvrdilo.

Prethodno su generalni direktor Bi-Bi-Si-ja Tim Dejvi i izvršna direktorka vesti Debora Ternes podnijeli ostavke nakon kritika da je dokumentarni program "Panorama" doveo gledaoce u zabludu montažom i manipulacijom govora Trampa.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social pozdravio ostavke rukovodstva Bi-Bi-Si-ja, navodeći da su "vrlo nepošteni ljudi pokušali da utiču na predsjedničke izbore".

Predsjednik Bi-Bi-Si Samir Šah izjavio je da je ovo "tužan dan za korporaciju" i zahvalio Dejviju i Ternes na "njihovoj posvećenosti i dugogodišnjem služenju Bi-Bi-Si-u", navodeći da razumije "lični i profesionalni pritisak" koji je doveo do njihovih odluka, uz napomenu da Upravni odbor poštuje razloge za ostavke, prenio je Bi-Bi-Si.

Odluke o povlačenju uslijedile su nakon što je list Telegraf objavio detalje internog memoranduma u kojem se tvrdi da je emisija "Trump: A Second Chance?", emitovana prošle godine, spajanjem dva odvojena dijela Trampovog govora stvorila utisak da je on direktno pozvao pristalice na napad na Kapitol u januaru 2021. godine.

Autor dokumenta, bivši savjetnik Bi-Bi-Si-jevog odbora za uredničke standarde Majkl Preskot, naveo je da je emisija "potpuno obmanula gledaoce".

Preskot je, prije nego što je u junu napustio funkciju, upozorio da je program načinjen u produkciji nezavisne kuće "October Films Ltd", spojio rečenice iz različitih dijelova Trampovog govora, čime je predsjedniku SAD pripisano nešto što nikada nije izgovorio, prenio je Telegraf.

U dokument se tvrdi da je ''Panorama'' prikazala Trampa kako govori pristalicama da će "poći s njima da se bore do kraja", dok je u originalu rekao da će "poći s njima kako bi mirno i patriotski izrazili svoje mišljenje"

Debora Ternes je u saopštenju navela da je "donijela tešku odluku da više ne može da predvodi redakciju", dodajući da "greške jesu napravljene, ali da tvrdnje o institucionalnoj pristrasnosti Bi-Bi-Si nisu tačne".

Britanska ministarka kulture Liza Nandi ocijenila je slučaj kao "vrlo ozbiljan", dok su konzervativni poslanici zatražili hitnu istragu o okolnostima pod kojima je sporni program emitovan.