Spriječena dva atentata na sirijskog predsjednika

Vlasti u Siriji spriječile su dva odvojena pokušaja ubistva predsjednika Ahmeda al Šare koja su organizovali pripadnici Islamske države (IS), navela su dvojica neimenovanih visokih zvaničnika, prenio je Rojters.

"Atentati na Al Šaru spriječeni su proteklih nekoliko mjeseci", naveli su sirijski i zvaničnik sa Bliskog istoka.

Dodali su da ukazuju na direktnu prijetnju kojoj je on izložen dok pokušava da konsoliduje vlast u Siriji, razorenoj građanskim ratom koji je trajao 14 godina, prenosi Rojters.

Vijest o pokušajima ubistva Al Šare objelodanjena je u vrijeme kada Sirija treba da se priključi globalnoj koaliciji protiv Islamske države koju predvode SAD, tokom sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i sirijskog lidera u Bijeloj kući, koji je trebalo da bude 10. novembra.

Al Šara, koji je na vlast došao u decembru prošle godine nakon što su snage islamističkih pobunjenika svrgle s vlasti predsjednika Bašara al Asada, nastoji da izgradi imidž umjerenog lidera, navodi britanska agencija.

On je prije sastanka sa Trampom izrazio nadu da će taj susret pokrenuti međunarodnu podršku naporima Sirije na obnovi i rekonstrukciji.

Tokom vikenda, sirijsko ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je akciju protiv IS širom zemlje, a uhapšeno je više od 70 osumnjičenih, prenijeli su vladini mediji.

Kako je naveo sirijski bezbjednosni zvaničnik, hapšenja su izvršena na osnovu obavještajnih informacija da ekstremisti iz redova IS planiraju operacije protiv vlade i manjinskih grupa.

Prije nego što je učestvovao u ofanzivi sirijskih pobunjenika krajem prošle godine kojom je s vlasti svrgnut Al Asad, Al Šara je predvodio islamističku grupu Hajat Tahrir al Šam, koja je ranije bila ogranak Al Kaide u Siriji, ali je raskinuo te veze 2016, prenosi B92.

On već više od decenije vodi borbu protiv Islamske države i sproveo je niz akcija hapšenja i vojnih operacija protiv te grupe, podsjetio je Reuters.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je u četvrtak sankcije Al Šari, nekoliko dana prije sastanka sa Trampom u Bijeloj kući.

Prema rezoluciji, koju su podnijele Sjedinjene Američke Države, sankcije su ukinute i sirijskom ministru unutrašnjih poslova Anasu Hasanu Hatabu, prenio je Rojters.

Za ukidanje sankcija glasalo je 14 zemalja, dok je Kina bila uzdržana.

Vašington je mjesecima unazad pozivao 15-člani Savjet bezbjednosti UN da ublaži sankcije Siriji.