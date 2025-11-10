Uništena još dva broda sa drogom, ubijeno šest osoba: Pit Hegset objavio snimke

Sjedinjene Američke Države izvele su napad na dva broda za koja se sumnja da su prevozila narkotike u istočnom dijelu Tihog okeana, pri čemu je poginulo šest osoba, saopštio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

"Naša obavještajna služba utvrdila je da su ti brodovi povezani sa krijumčarenjem narkotika, da su prevozili drogu i da su se kretali poznatom rutom za šverc narkotika", naveo je danas Hegset u objavi na platformi Iks, uz koju je priložen i video-snimak operacije, prenio je Rojters.

Kako je naveo američki ministar, oba udara su izvedena u međunarodnim vodama, a na svakom plovilu su se nalazila po trojica "narkoterorista".

"Pod američkim predsjednikom Donaldom Trampom, štitimo domovinu i ubijamo ove kartele terorista koji žele da naude našoj zemlji i njenom narodu", zaključio je Hegset.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Prema ranijim navodima ministra Hegseta, SAD su od septembra izvele 14 vazdušnih udara na plovila u blizini obala Venecuele, kao i u istočnom dijelu Tihog okeana.

Izvori navode da je u tim napadima, prije današnjeg, poginulo 69 ljudi.