Uništena još dva broda sa drogom, ubijeno šest osoba: Pit Hegset objavio snimke

Izvor:

Agencije

10.11.2025

17:28

Уништена још два брода са дрогом, убијено шест особа: Пит Хегсет објавио снимке
Foto: Printscreen / X / Secretary of War Pete Hegseth

Sjedinjene Američke Države izvele su napad na dva broda za koja se sumnja da su prevozila narkotike u istočnom dijelu Tihog okeana, pri čemu je poginulo šest osoba, saopštio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

"Naša obavještajna služba utvrdila je da su ti brodovi povezani sa krijumčarenjem narkotika, da su prevozili drogu i da su se kretali poznatom rutom za šverc narkotika", naveo je danas Hegset u objavi na platformi Iks, uz koju je priložen i video-snimak operacije, prenio je Rojters.

кариби напад Сад дрога

Svijet

Novi napad američke vojske na Karibima: Ubijene tri osobe

Kako je naveo američki ministar, oba udara su izvedena u međunarodnim vodama, a na svakom plovilu su se nalazila po trojica "narkoterorista".

"Pod američkim predsjednikom Donaldom Trampom, štitimo domovinu i ubijamo ove kartele terorista koji žele da naude našoj zemlji i njenom narodu", zaključio je Hegset.

Prema ranijim navodima ministra Hegseta, SAD su od septembra izvele 14 vazdušnih udara na plovila u blizini obala Venecuele, kao i u istočnom dijelu Tihog okeana.

Izvori navode da je u tim napadima, prije današnjeg, poginulo 69 ljudi.

