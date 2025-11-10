Vladimir Zelenski vodi Ukrajinu ka uništenju zemlje i njenog naroda, izjavio je bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov, koji je bio na toj funkciji od 2010. do 2014. godine.

"Zelenski je na vlasti već šest i po godina... Njegova lična sudbina ne zanima, ali ako ostane na vlasti, to će značiti nastavak razaranja Ukrajine i uništenja njenog naroda. Ako do ljudi ne može da dopre ova jednostavna istina – neka onda biraju koga hoće, čak i Zelenskog", napisao je on na svom Telegramu.

Bivši ukrajinski premijer je dodao da će se stanovnici Ukrajine neizbežno suočiti sa istim onim što dobijaju već posljednjih šest i po godina, ukoliko sadašnji šef kijevskog režima uspije da zadrži vlast.

"Zašto to govorim? Zato što sam 2013–2014. godine, kada je počeo Majdan, više puta nastupao na televiziji i na mitinzima, iznosio razumne argumente i objašnjenja. Ali oni koji su stajali na Majdanu uopšte nisu prihvatali te argumente", naglasio je Azarov.

On je upitao pristalice Majdana da li su dobili "svoju kafu u Parizu, operu u Beču, divan život i čipkaste gaćice".

"Jeste li sve to dobili? Hoćete li i dalje to isto da dobijate?", napisao je bivši ukrajinski premijer.

Predsjednički izbori u Ukrajini je trebalo da se održe 31. marta 2024. godine, ali su otkazani zbog vanrednog stanja i opšte mobilizacije u zemlji. Zelenski je naveo da glasanje nije blagovremeno. Ipak, njegov predsjednički mandat je istekao još 20. maja prošle godine, ali zvanični Kijev insistira na tome da šef režima ostaje legitiman do izbora novog lidera države.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je, sa svoje strane, izjavio da je cijela vertikala vlasti u Ukrajini nelegitimna zbog Zelenskog. Šef ruske države je naglasio da od kijevske strane pregovore može voditi bilo koji ovlašćeni predstavnik, ali da dokumente može potpisivati samo legitimna vlast.