Tramp pomilovao desetine optuženih za miješanje u izbore

SRNA

10.11.2025

14:03

Трамп помиловао десетине оптужених за мијешање у изборе
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je naredbu o pomilovanju desetina svojih pristalica optuženih za miješanje u američke izbore 2020. godine, rekao je advokat za pomilovanje Ed Martin.

- Ova proklamacija okončava tešku nacionalnu nepravdu počinjenu nad američkim narodom nakon predsjedničkih izbora 2020. godine i nastavlja proces nacionalnog pomirenja - navodi se u dokumentu koji je Martin objavio na "Iksu".

U naredbi se pominju Trampov bivši advokat i bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani, bivši šef kabineta Bijele kuće Mark Medouz i bivši advokat republikanske kampanje Sidni Pauel. Prema dokumentu, pomilovanje se ne odnosi na samog Trampa.

U avgustu 2023. godine, tužilac okruga Fulton Fani Vilis istraživala je navode da se Tramp miješao u predsjedničke izbore u državi, nakon čega je izuzeta iz slučaja.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Tramp pokušao da poništi rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine. Prema informacijama tužilaštva, sadašnji predsjednik i njegovi pomoćnici djelovali su u Džordžiji, kao i u drugim saveznim državama: Arizoni, Mičigenu, Novom Meksiku, Viskonsinu i Kolumbija distriktu.

Podignuta je ukupno 41 optužnica protiv 19 osoba. Trampovo suđenje na sudu u Džordžiji bilo je zakazano za oktobar 2023. godine, ali je odgođeno do daljeg. Postupak je obustavljen jer je Tramp postao predsjednik SAD.

Trampove pristalice su upale u Kapitol 6. januara 2021. godine kako bi spriječile potvrđivanje rezultata predsjedničkih izbora iz novembra 2020. Demokrata Džozef Bajden pobijedio je tada na izborima.

