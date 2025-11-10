Tramp pomilovao desetine optuženih za miješanje u izbore

Izvor:
SRNA
10.11.2025
14:03
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je naredbu o pomilovanju desetina svojih pristalica optuženih za miješanje u američke izbore 2020. godine, rekao je advokat za pomilovanje Ed Martin.
- Ova proklamacija okončava tešku nacionalnu nepravdu počinjenu nad američkim narodom nakon predsjedničkih izbora 2020. godine i nastavlja proces nacionalnog pomirenja - navodi se u dokumentu koji je Martin objavio na "Iksu".
Gradovi i opštine
Runić: Uvjerena sam u Karanovu pobjedu
U naredbi se pominju Trampov bivši advokat i bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani, bivši šef kabineta Bijele kuće Mark Medouz i bivši advokat republikanske kampanje Sidni Pauel. Prema dokumentu, pomilovanje se ne odnosi na samog Trampa.
U avgustu 2023. godine, tužilac okruga Fulton Fani Vilis istraživala je navode da se Tramp miješao u predsjedničke izbore u državi, nakon čega je izuzeta iz slučaja.
Tužilaštvo je tvrdilo da je Tramp pokušao da poništi rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine. Prema informacijama tužilaštva, sadašnji predsjednik i njegovi pomoćnici djelovali su u Džordžiji, kao i u drugim saveznim državama: Arizoni, Mičigenu, Novom Meksiku, Viskonsinu i Kolumbija distriktu.
Hronika
U bolnicu u Bijeljini dovezen muškarac sa prostrelnom ranom glave
Podignuta je ukupno 41 optužnica protiv 19 osoba. Trampovo suđenje na sudu u Džordžiji bilo je zakazano za oktobar 2023. godine, ali je odgođeno do daljeg. Postupak je obustavljen jer je Tramp postao predsjednik SAD.
Trampove pristalice su upale u Kapitol 6. januara 2021. godine kako bi spriječile potvrđivanje rezultata predsjedničkih izbora iz novembra 2020. Demokrata Džozef Bajden pobijedio je tada na izborima.
Najnovije
Najčitanije
16
44
16
29
16
27
16
22
16
07
Trenutno na programu