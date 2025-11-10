27 ljudi obješeno i ugušeno tokom nereda u zatvoru

Jednodnevni nasilni oružani neredi u zatvoru na jugozapadu Ekvadora u nedjelju doveli su do smrti najmanje 31 zatvorenika, saopštila je agencija za zatvore te zemlje

Dvadeset sedam zatvorenika u lučkom gradu Mačala umrlo je usljed gušenja i „trenutne smrti vješanjem“, navodi se u saopštenju koje je na X podelila zatvorska agencija SNAI. Nije bilo drugih detalja o tome kako su zatvorenici umrli.

Vlasti su saopštile da još uvijek rade na „potpunom razjašnjavanju činjenica“ i da je forenzičko medicinsko osoblje na licu mjesta kako bi potvrdilo informacije.

Ranije u nedjelju, SNAI je izvestio da su četiri osobe poginule usled smrtonosnih nereda, koje je kasnije stavila pod kontrolu taktička policija.

Zanimljivosti Ova četiri znaka neće znati šta će sa parama u narednoj godini

Incident se dogodio oko 3:00 ujutru po lokalnom vremenu u zatvoru, gdje su lokalni stanovnici čuli pucnjavu, eksplozije i pozive za pomoć koji su dolazili iz unutrašnjosti zatvorskih zidova.

Elitne policijske ekipe su odmah ušle u zatvor i povratile kontrolu nakon izbijanja nereda, saopštila je agencija.

Ali nije preciziran identitet preminulih niti potvrđeno da li je nasilje bilo još jedan slučaj sukoba rivalskih bandi.

Četiri osobe su poginule u jutarnjem nasilju, dok su 33 zatvorenika i jedan policajac povrijeđeni, saopštio je SNAI.

Šta je uzrok pobune?

U saopštenju se navodi da su neredi izazvani reorganizacijom zatvorenika u novom objektu sa maksimalnim obezbjeđenjem.

Ekvadorski zatvori postali su operativni centri za rivalske bande koje se bave trgovinom drogom, a preko 500 zatvorenika je ubijeno u borbama između grupa koje se takmiče za kontrolu nad ovom unosnom, ali ilegalnom trgovinom.

Oni se sada smatraju „epicentrom“ organizovanog kriminala u zemlji, prema izvještaju tink-tenka Insajt Krajm iz 2024. godine.

Administracija predsednika Danijela Noboe, koja je obećala da će zauzeti oštar stav prema kriminalu, za nasilje krivi rivalske bande koje se bore za dominaciju i teritorijalnu kontrolu.

U septembru su u neredima izazvanim banditskim obračunima u istom zatvoru poginulo 14 ljudi, a još 14 je ranjeno.

U tom incidentu, zatvorenici su koristili oružje i eksploziv, a nepoznat broj njih je pobjegao. Neki su ponovo uhvaćeni.

Ostali sportovi Sara Ćirković šampionka Evrope za mlađe seniore

Nekoliko dana kasnije, još 17 ljudi je ubijeno u zatvorskoj pobuni u sjevernom gradu Esmeraldas, blizu granice sa Kolumbijom.

Krvave borbe izbile su u zatvoru u nemirnom primorskom gradu, gdje je policija saopštila da je pronašla 10 mrtvih zatvorenika u dva ćelijska bloka.

Fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama, a koje je AFP potvrdio kao autentične, prikazuju mrtve muškarce raširene po zemlji sa golim, krvavim torzovima, od kojih je najmanje dvojica obezglavljena.

Desetine zabrinutih članova porodica okupile su se ispred zatvora kako bi čule vijesti o svojim voljenima, dok je zatvorska uprava SNAI povećala zvanični broj žrtava sa 10 na 17 u roku od nekoliko sati.

"Ovde ima žena koje se raspituju za svoje rođake od 5:30 ujutru", rekla je tada za AFP uznemirena žena koja je tražila da ostane anonimna.

Ona je sama požurila u zatvor nakon što je dobila poziv od ljudi koji žive u blizini i rekli joj da su „čuli pucnjavu, čuli su vriske“.

Kada je stigla, rekla je, vojnici su joj rekli da ode u mrtvačnicu kako bi provjerila da li je njena voljena osoba mrtva ili živa.

Republika Srpska Tadić: Sudar propagandnih laži iz političkog Sarajeva i istine iz Banjaluke

Od februara 2021. godine, ratovi bandi su se uglavnom odvijali unutar zatvora u zemlji, gdje su zatvorenici često ubijani na jeziv način - njihova tijela su raskomadana i spaljena.

Najveći masakr u zatvorima u Ekvadoru dogodio se takođe 2021. godine, kada je više od 100 zatvorenika ubijeno u lučkom gradu Gvajakilu na jugozapadu.

Zatvorenici su u više navrata uživo emitovali svoje nasilne kampanje na društvenim mrežama, pokazujući obezglavljena i ugljenisana tijela svojih neprijatelja.

Prošle godine, članovi bande su uzeli desetine zatvorskih čuvara za taoce nakon bjekstva narko-bosa Hosea Adolfa Masijasa, poznatog kao Fito, dok su saveznici spolja detonirali bombe i držali televizijskog voditelja na nišanu pištoljem uživo u emisiji.

Smješten između Perua i Kolumbije, dva najveća svjetska proizvođača kokaina, Ekvador je postao glavno središte globalne trgovine kokainom.

Više od 70 odsto cjelokupnog kokaina proizvedenog u svetu sada prolazi kroz luke Ekvadora, prema vladinim podacima.

Mala zemlja od oko 18 miliona stanovnika je posljednjih godina bila zahvaćena nasiljem i sada je jedno od najopasnijih mjesta u Latinskoj Americi.

Korijeni ove krize „mogu se direktno pratiti do zatvorskog sistema zemlje i kriminalnih mreža koje su se razvile unutar njega“, otkrio je Insajt Krajm, piše Alo.