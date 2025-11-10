Pronađen helikopter koji se srušio u Italiji: Dva biznismena se vode kao nestala

Spasilačke ekipe pronašle su danas helikopter koji se u nedjelju srušio u udaljenoj oblasti između italijanskih regiona Marke i Toskane, a dvije osobe koje su se nalazile u letjelici vode se kao nestale, prenose italijanski mediji.

Izgorijelu olupinu letjelice primjetila je posada vatrogasnog helikoptera u šumovitoj oblasti u blizini jezera Montedoljo, u provinciji Areco, prenijela je Ansa.

Spasilački timovi još uvijek nisu stigli do olupine letjelice u kojoj su se nalazile dvije osobe.

U spasilačkoj operaciji učestvuju helikopteri italijanske vatrogasne brigade, vazduhoplovstva i vojske, kao i dronovi.

Predsjednik regiona Toskane, Euđenio Đani, saopštio je da se kao nestali vode dvojica putnika iz helikoptera, biznismeni Mario Paljiči i Fulvio Kazini.

Guverner je zahvalio svim službama koje su se angažovale tokom čitave protekle noći u potrazi za helikopterom.

(Telegraf.rs)