Pronađen helikopter koji se srušio u Italiji: Dva biznismena se vode kao nestala

Izvor:

Telegraf

10.11.2025

11:53

Хеликоптер
Foto: Pexels

Spasilačke ekipe pronašle su danas helikopter koji se u nedjelju srušio u udaljenoj oblasti između italijanskih regiona Marke i Toskane, a dvije osobe koje su se nalazile u letjelici vode se kao nestale, prenose italijanski mediji.

Izgorijelu olupinu letjelice primjetila je posada vatrogasnog helikoptera u šumovitoj oblasti u blizini jezera Montedoljo, u provinciji Areco, prenijela je Ansa.

Spasilački timovi još uvijek nisu stigli do olupine letjelice u kojoj su se nalazile dvije osobe.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Osoba iz Crne Gore uhapšena u BiH po Interpolovoj potjernici

U spasilačkoj operaciji učestvuju helikopteri italijanske vatrogasne brigade, vazduhoplovstva i vojske, kao i dronovi.

Predsjednik regiona Toskane, Euđenio Đani, saopštio je da se kao nestali vode dvojica putnika iz helikoptera, biznismeni Mario Paljiči i Fulvio Kazini.

Guverner je zahvalio svim službama koje su se angažovale tokom čitave protekle noći u potrazi za helikopterom.

(Telegraf.rs)

