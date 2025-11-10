Logo
Osoba iz Crne Gore uhapšena u BiH po Interpolovoj potjernici

SRNA

10.11.2025

11:43

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Lice iz Plužina čiji su inicijali R.V. /49/ uhapšeno je u BiH po crvenoj potjernici Interpola Podgorica zbog izdržavanja kazne zatvora, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Iz policije navode da je lice R.V. pravosnažno osuđeno na kaznu zatvora od dvije godine presudom Višeg suda u Podgorici zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i promet droge.

Емилија Кларк

Scena

Deneris Targarjen doživjela dva moždana udara

"R.V. se potražuje radi izdržavanja preostalog dijela kazne od jedne godine, 11 mjeseci i 29 dana", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su pojasnili da slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i BiH.

Policija u Podgorici uhapsila je pet lica, od kojih su tri maloljetnika i tako rasvijetlila dva slučaja krađe.

Бик

Region

Bik već mjesecima luta selom i plaši ljude: ''Agresivan je, djeca su preplašena''

Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšena su tri maloljetna lica od 15, 16 i 17 godina osumnjičena da su od 21. oktobra do 7. novembra izvršili krivična djela teška krađa na štetu tri prodajna objekta u gradu.

Policija sumnja da su maloljetnia lica obijali ulazna vrata objekata iz kojih su ukrali veću količinu cigareta i elektronskih cigareta, kao i 200 evra koji su potrošili na učešće u igrama na sreću i kupovinu drugih proizvoda.

Policija u Podgorici uhapsila je i lica čiji su inicijali R.G. /53/ i F.K. /53/ zbog sumnje da su ukrali, a zatim prodali automobil.

Чипс

Savjeti

Ako imate problema sa štitom žlezdom izbjegavajte ove namirnice

Ova lica su osumnjičena da su početkom novembra u naselju Vrela Ribnička ukrala automobil "pasat" iz dvorišta oštećenog, a potom ga prodala na otpadu za 250 evra.

Policija je pronašla ukradeno vozilo i vratila ga vlasniku.

