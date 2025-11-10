Logo
Banjalučka policija uhvatila dvojicu dok su tukli maloljetnika

Stevan Lulić

10.11.2025

11:22

Бањалучка полиција ухватила двојицу док су тукли малољетника
Foto: ATV

Banjalučani D.G. i M.S. uhapšeni su juče u ovom gradu nakon što ih je policija zatekla dok su tukli maloljetnika.

Tuča se dogodila ispred jednog ugostiteljskog objekta, a maloljetnik je tom prilikom zadobio povrede.

"Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, policijski službenici su u blizini ugostiteljskog objekta u Banjaluci uočili tuču više lica. Preduzimanjem mjera i radnji,policijski službenici su utvrdili da su navedena lica fizički napala jedno maloljetno lice i nanijela mu tjelesne povrede", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvršenim alkotestiranjem kod D.G. je utvrđeno prisustvo od 1,36 promila alkohola u organizmu, dok je kod lica M.S. utvrđeno prisustvo od 0,21 promil alkohola u organizmu.

O svemu navedenom obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

