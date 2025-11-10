Logo
Large banner

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku uvijek imaju sreće

10.11.2025

11:09

Komentari:

0
Људи рођени у овом хороскопском знаку увијек имају среће
Foto: pixabay

Neki ljudi jednostavno uvijek padnu na noge. Dok drugi planiraju, zbrajaju i preispituju, njima se prilike same otvaraju.

Čini se kao da ih svemir gura u pravom smjeru, čak i kad sve izgleda izgubljeno.

Kad zakasne, autobus se čudom zadrži. Kad zaborave kišobran, kiša stane. Kada izgube motivaciju, baš tada dobiju poziv koji mijenja sve.

Da, jedan znak u Zodijaku kao da ima pretplatu na sreću, i to bez potrebe da je posebno traži.

Strijelac: Miljenik sudbine koji uvijek sleti na noge

Strijelac je onaj koji u životu uvijek nekako pronađe izlaz, čak i iz situacija koje izgledaju bezizlazno.

Njegov optimizam i vjera u dobar ishod magnetski privlače sreću.

pepko atv

Ekonomija

Iz Pepka hitno povučen još jedan proizvod za djecu

Kada drugi brinu o neuspjehu, Strijelac jednostavno kaže: "Ma, biće dobro", i, naravno, bude.

Pripadnici ovog znaka imaju nevjerojatnu sposobnost da se nađu na pravom mjestu u pravom trenutku.

Ako se otvori konkurs, oni ga vide prvi. Ako se izgube na putovanju, naiđu na lokalca koji govori njihov jezik.

Svemir očito voli njegovu neopterećenost i vedrinu. Strijelac se ne opterećuje detaljima, ne boji se rizika i vjeruje da se život uvijek nekako posloži.

Možda je upravo to njegova tajna, dok drugi pokušavaju kontrolisati svaki korak, on se jednostavno prepušta i uživa u putovanju.

A kada to učini, život mu zauzvrat pošalje čisti jackpot.

Strijelac ne samo da ima sreće, nego ju i dijeli. Njegova energija inspiriše druge da vjeruju u bolje dane.

Jer, kad je on u blizini, čak i najveći pesimisti pomisle da možda, samo možda, i njima svemir sprema iznenađenje, prenosi Indeks.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

sreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Питон од 6 метара му се обмотао око врата, услиједила је борба на живот и смрт

Zanimljivosti

Piton od 6 metara mu se obmotao oko vrata, uslijedila je borba na život i smrt

2 h

0
Црква крст православље вјера

Zanimljivosti

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

3 h

0
Овим знаковима Зодијака се смијеши добитак

Zanimljivosti

Ovim znakovima Zodijaka se smiješi dobitak

3 h

0
Шта нам звијезде говоре за данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde govore za danas?

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

13

32

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

13

32

Magarica Tinsel osvojila TikTok svojim izgledom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner