Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku uvijek imaju sreće

Neki ljudi jednostavno uvijek padnu na noge. Dok drugi planiraju, zbrajaju i preispituju, njima se prilike same otvaraju.
Čini se kao da ih svemir gura u pravom smjeru, čak i kad sve izgleda izgubljeno.
Kad zakasne, autobus se čudom zadrži. Kad zaborave kišobran, kiša stane. Kada izgube motivaciju, baš tada dobiju poziv koji mijenja sve.
Da, jedan znak u Zodijaku kao da ima pretplatu na sreću, i to bez potrebe da je posebno traži.
Strijelac je onaj koji u životu uvijek nekako pronađe izlaz, čak i iz situacija koje izgledaju bezizlazno.
Njegov optimizam i vjera u dobar ishod magnetski privlače sreću.
Kada drugi brinu o neuspjehu, Strijelac jednostavno kaže: "Ma, biće dobro", i, naravno, bude.
Pripadnici ovog znaka imaju nevjerojatnu sposobnost da se nađu na pravom mjestu u pravom trenutku.
Ako se otvori konkurs, oni ga vide prvi. Ako se izgube na putovanju, naiđu na lokalca koji govori njihov jezik.
Svemir očito voli njegovu neopterećenost i vedrinu. Strijelac se ne opterećuje detaljima, ne boji se rizika i vjeruje da se život uvijek nekako posloži.
Možda je upravo to njegova tajna, dok drugi pokušavaju kontrolisati svaki korak, on se jednostavno prepušta i uživa u putovanju.
A kada to učini, život mu zauzvrat pošalje čisti jackpot.
Strijelac ne samo da ima sreće, nego ju i dijeli. Njegova energija inspiriše druge da vjeruju u bolje dane.
Jer, kad je on u blizini, čak i najveći pesimisti pomisle da možda, samo možda, i njima svemir sprema iznenađenje, prenosi Indeks.
