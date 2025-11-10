Logo
Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

Krstarica

10.11.2025

10:12

Црква крст православље вјера
Foto: ATV BL

Većina griješi jer post vidi kao dijetu. Prati se tabela, mjeri se ulje, vaga se riba. A duhovna priprema ostaje po strani. Božićni post je vrijeme kada se ne odričemo samo hrane, već i loših navika, oštrih riječi, zaborava na bližnje. Pravi post počinje u srcu, ne u tanjiru.

Konkretni savjeti:

Ne mjeri post kalorijama, već tišinom i iskrenošću. Svaki dan odvoji 10 minuta za molitvu ili tiho razmišljanje.

Greške u postu nisu samo u tanjiru. Ogovaranje, nervoza, zaborav na bližnje – to su pravi „mrsni“ trenuci.

Alternativa za one koji ne mogu da poste strogo: Fokusiraj se na duhovni aspekt – čitanje, pomaganje, tišina.

Ne znaš kad se posti na vodi, kad na ulju? Ponedjeljkom, srijedom i petkom – na vodi. Utorkom i četvrtkom – na ulju. Subotom i nedjeljom – dozvoljena riba.

Najčešće dileme pred Božićni post:

Da li je grijeh ako ne postim svaki dan?

– Ne, ali je važno da post ne bude samo spoljašnji – duhovna namjera je ključna.

Mogu li da postim ako radim fizički posao?

– Da, uz prilagođenu ishranu i fokus na duhovni aspekt.

Šta ako zaboravim da postim jedan dan?

– Post nije takmičenje – nastavi dalje, sa iskrenom namjerom.

Da li djeca treba da poste?

– Ne u punom obliku – ali mogu učiti o tišini, zahvalnosti i pomaganju.

Kako da uključim porodicu u post?

– Zajednički obroci bez televizije, večernja molitva, mali gestovi dobrote.

Božićni post nije izazov iz kuvara, već poziv na tišinu, strpljenje i unutrašnju promjenu. Ako ti se desi da pogriješiš u jelovniku – nije kraj svijeta. Ali ako zaboraviš zašto postiš, onda post gubi smisao.

Prava priprema za Božić počinje u srcu. Ne moraš biti savršen, ali možeš biti iskren. I to je najvažnije.

Božićni post

