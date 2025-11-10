Logo
Pronašla majku nakon više decenija i saznala jezivu istinu

10.11.2025

09:56

Ефтихија и њена мајка
U 1950-ima, u Grčkoj koja je tek počinjala zacjeljivati rane iz Drugog svjetskog rata i krvavog građanskog sukoba, američki bračni par Džejms i Rut Forest usvojili su osmomjesečnu bebu iz atinskog sirotišta.

Rekli su im da je njena majka vjerovatno umrla pri porođaju. Ime djevojčice bilo je Eftihija, i to je bila jedina informacija koju su dobili.

Ta su usvajanja bila organizovana preko grčkog sveštenika, dvojice advokata i organizacije POGO (Roditelji grčke siročadi), kroz koju je između 70 i 90 djece stiglo u San Antonio i druge dijelove Teksasa.

Tadašnja Grčka bila je zemlja siromaštva i društvenog osramoćivanja samohranih majki. Hiljade djece završilo je u rukama raznih “posrednika”, doktora, advokata, bolničara, policajaca i sveštenika koji su od očajnih žena činili “ljudsku robu”. Usvajanja su često “legalizovana” brzim sudskim odlukama, ali su u suštini bila neetična i često nezakonita, po cijeni od 2.500 do 5.000 dolara po djetetu.

Mala Eftihija postala je Linda Kerol Forest, dijete voljenih roditelja. Odrasla je u ljubavi, završila školu, udala se za Boba Trotera i dobila dvoje djece, Heder i Džastina.

Ipak, godinama je tinjala želja da sazna istinu o svojim korijenima.

Prodavali su bebe godinama

Nakon smrti svojih usvojitelja, 2015. i 2017. godine, Linda je krenula u potragu za biološkom porodicom. Pomoću advokata i upornosti, pronašla je dokument iz sirotišta: pravo ime njene majke bilo je Harikleja Nula, iz sela Stranoma, u brdovitoj regiji Nafpaktije.

"Iako sam pretpostavljala da je majka mrtva, 2017. godine došla sam u Grčku i doživjela čudo. Harikleja je bila živa”, kaže Linda, poznata danas kao Eftihija Nula Troter.

Njihov susret bio je emotivan i snažan.

Od tada je Eftihija posvetila život pomaganju drugima. Osnovala je organizaciju “Eftihija Projekat”, koja besplatno pomaže usvojenim Grcima širom svijeta da pronađu svoje biološke porodice.

Procjenjuje se da danas između 4.000 i 5.000 Grka u svijetu, najviše u SAD i Holandiji, potiče iz takvih usvajanja. Eftihija je više od 30 puta putovala iz Teksasa u Grčku, pomažući ljudima da pronađu majke, očeve, braću i sestre.

U junu 2025. organizovala je četvrti godišnji skup usvojenih Grka u Las Vegasu, mjesto gdje se dijele priče, DNK testovi, suze i nada.

Sistem brzih usvajanja bio je skandalozan. "Njujork Tajms" je 1959. godine objavio da je bivši predsjednik AHEPA i sudija iz Njujorka, Stiven Skopas, uhapšen zbog posredovanja u prodaji grčkih beba za 2.500 do 3.000 dolara. Iako je kasnije oslobođen, skandal je šokirao javnost.

Godine 1962. razotkriven je još veći skandal u sirotištu “Sveti Stilijan” u Solunu, gdje je osoblje tokom 13 godina nezakonito prodavalo bebe. Neki su priznali krivicu, dok su mnogi prošli s minimalnim kaznama ili oslobađanjem, što je označilo početak kraja ove “industrije”.

Tek 2. maja 2025. grčka država zakonski je omogućila usvojenim Grcima iz dijaspore da zatraže povratak državljanstva. Ministar unutrašnjih poslova Teodoros Livanios potpisao je odluku kojom se definišu pravila.

Oni koji su rođeni u Grčkoj, a usvojeni bez svoje volje, imaju pravo da se ponovo upišu kao građani Grčke, a prihvataju se i alternativni dokumenti: od matičnih knjiga rođenih, bolničkih potvrda i izjava sveštenika, do dokaza iz sirotišta.

