Zbog zagađenog vazduha šest gradova u ''crvenoj zoni''

U "crvenoj zoni" su kada je riječ o kvalitetu vazduha Zagreb, Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica i Slavonski Brod.
Oznaka "crvena zona" pokazuje da kvalitet vazduha može štetno djelovati na zdravlje, a najproblematičnije su lebdeće čestice PM 2.5 koje lako prodiru u pluća, prenose hrvatski mediji.
Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar" upozoravaju na oprez, bez intenzivne fizičke aktivnosti.
Iz Udruženja Eko-Integral, koja godinama upozorava na problem u Slavonskom Brodu, poručuju da je ovo najkritičniji dio godine.
Iz Udruženja navode da zagađenje vazduha lebdećim česticama PM 2.5 traje već 13 dana u kontinuitetu.
