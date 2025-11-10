Zbog zagađenog vazduha šest gradova u ''crvenoj zoni''

U "crvenoj zoni" su kada je riječ o kvalitetu vazduha Zagreb, Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica i Slavonski Brod.

Oznaka "crvena zona" pokazuje da kvalitet vazduha može štetno djelovati na zdravlje, a najproblematičnije su lebdeće čestice PM 2.5 koje lako prodiru u pluća, prenose hrvatski mediji.

Tenis Đoković stigao do 101. titule i četvrte pozicije na ATP listi

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar" upozoravaju na oprez, bez intenzivne fizičke aktivnosti.

Iz Udruženja Eko-Integral, koja godinama upozorava na problem u Slavonskom Brodu, poručuju da je ovo najkritičniji dio godine.

BiH Policija Brčko distrikta upozorila građane na pojavu filmskih novčanica

Iz Udruženja navode da zagađenje vazduha lebdećim česticama PM 2.5 traje već 13 dana u kontinuitetu.