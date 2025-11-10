Logo
Large banner

Češki turista poginuo u teškoj nesreći, motociklisti se bore za život

Izvor:

SRNA

10.11.2025

08:56

Komentari:

0
Чешки туриста погинуо у тешкој несрећи, мотоциклисти се боре за живот

Češki turista /44/ poginuo je u saobraćajnoj nesreći u naselju Sveti Filip i Jakov u Zadarskoj županiji, a za život se bori motociklista koji je naletio na njega.

Nesreća se dogodila juče u 18.35 časova na državnoj cesti DC-8.

породица-дјеца-29082025

Porodica

Kada birate ime za dijete, trebalo bi da imate ove stvari na umu

Iz zadarske policije navode da je, prema rezultatima uviđaja, 36-godišnji vozač upravljao motociklom zadarskih registarskih oznaka iz smjera Zadra prema Šibeniku.

Vozeći brzinom neprilagođenom stanju, i uslovima na kolovozu, u naseljenom dijelu mjesta naletio je na pješaka koji je put prelazio van obilježenog pješačkog prelaza.

Hrvatski mediji mediji pišu da je vozio više od 160 kilometara na čas.

policija rotacija

Hronika

Teška saobraćajka kod Bijeljine, poginuo pješak

Nakon silovitog sudara, motociklista je vozilom pao na put te nastavio nekontrolisano da klizi, nakon čega je udario u betonski zid. Nažalost, pješak, 44-godišnji državljanin Češke, preminuo je na licu mjestu od zadobijenih povreda.

Teško povrijeđeni 36-godišnji motociklista hitno je prevezen u zadarsku bolnicu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne povrede opasne po život.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković u igri za preuzimanje čuvenog hotela

Na mjesto nesreće odmah su upućene sve službe. Uviđaj je vodio županijski državni tužilac i trajao je do 22.10 časova. Za to vrijeme saobraćaj je na navedenoj dionici bio obustavljen i odvijao se obilaznim pravcima. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti ove tragedije.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Који детерџент за прање веша је бољи избор - течни или прашкасти?

Savjeti

Koji deterdžent za pranje veša je bolji izbor - tečni ili praškasti?

2 h

0
Руска војска

Svijet

Ruski PVO oborio 71 ukrajinski dron

2 h

0
Какво вријеме нас данас очекује?

Društvo

Kakvo vrijeme nas danas očekuje?

2 h

0
У Српској рођено 26 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

2 h

0

Više iz rubrike

Нема мирног сна за сточаре: Стока на мети вукова

Region

Nema mirnog sna za stočare: Stoka na meti vukova

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Drogirani policajac (26) pucao iz automobila

2 h

0
Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Region

Horor u komšiluku: Oteli djevojku pa je silovali

14 h

2
Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Region

Policija čuva Srpski kulturni centar u Zagrebu

15 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

18

Amad Rori novi igrač KK Igokea

10

12

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

10

10

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

10

08

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

10

06

Ovim znakovima Zodijaka se smiješi dobitak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner