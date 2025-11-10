Češki turista poginuo u teškoj nesreći, motociklisti se bore za život

Češki turista /44/ poginuo je u saobraćajnoj nesreći u naselju Sveti Filip i Jakov u Zadarskoj županiji, a za život se bori motociklista koji je naletio na njega.

Nesreća se dogodila juče u 18.35 časova na državnoj cesti DC-8.

Porodica Kada birate ime za dijete, trebalo bi da imate ove stvari na umu

Iz zadarske policije navode da je, prema rezultatima uviđaja, 36-godišnji vozač upravljao motociklom zadarskih registarskih oznaka iz smjera Zadra prema Šibeniku.

Vozeći brzinom neprilagođenom stanju, i uslovima na kolovozu, u naseljenom dijelu mjesta naletio je na pješaka koji je put prelazio van obilježenog pješačkog prelaza.

Hrvatski mediji mediji pišu da je vozio više od 160 kilometara na čas.

Hronika Teška saobraćajka kod Bijeljine, poginuo pješak

Nakon silovitog sudara, motociklista je vozilom pao na put te nastavio nekontrolisano da klizi, nakon čega je udario u betonski zid. Nažalost, pješak, 44-godišnji državljanin Češke, preminuo je na licu mjestu od zadobijenih povreda.

Teško povrijeđeni 36-godišnji motociklista hitno je prevezen u zadarsku bolnicu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne povrede opasne po život.

Tenis Đoković u igri za preuzimanje čuvenog hotela

Na mjesto nesreće odmah su upućene sve službe. Uviđaj je vodio županijski državni tužilac i trajao je do 22.10 časova. Za to vrijeme saobraćaj je na navedenoj dionici bio obustavljen i odvijao se obilaznim pravcima. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti ove tragedije.