Logo
Large banner

Koji deterdžent za pranje veša je bolji izbor - tečni ili praškasti?

10.11.2025

08:27

Komentari:

0
Који детерџент за прање веша је бољи избор - течни или прашкасти?
Foto: Pexels

Usprkos ogromnom broju raznih deterdženata za veš na policama u prodavnicama, odluka se svodi na jedno jednostavno pitanje: praškasti ili tečni?

Stručnjaci ističu da univerzalnog odgovora nema - sve zavisi o vašim navikama pranja i vrsti odjeće koju perete.

Руска-војска-280925

Svijet

Ruski PVO oborio 71 ukrajinski dron

Beki Rapinčak, osnivačica brenda "Clean Mama", za časopis "Real Simple" objašnjava da je ključ u razumijevanju prednosti svakog tipa praška za veš.

Kada birati praškasti deterdžent

Ako često perete jako prljav veš kao što su radna odjeća, kuhinjske krpe ili sportska odjeća, praškasti deterdžent pokazaće se kao bolji izbor.

"Prašak je obično učinkovitiji u uklanjanju prljavštine i masnoće, posebno na tvrdokornim mrljama. Koncentrisaniji je, pa dobijate veću snagu čišćenja po pranju", pojašnjava ona.

Osim što je djelotvorniji, praškasti deterdžent za veš je i ekološki prihvatljiviji te isplativiji. Često dolazi u reciklabilnim kartonskim kutijama, troši se sporije i ostavlja manji otpad.

илу-киша-13102025

Društvo

Kakvo vrijeme nas danas očekuje?

Još jedna prednost? Manje ostataka u mašini za veš.

"Tečni deterdženti mogu s vremenom ostaviti slojeve ostataka i neugodne mirise, dok se prašak bolje ispire", dodaje Rapinčakova.

To znači duži vijek trajanja vaše mašine za veš i manje potrebe za čišćenjem bubnja.

Kada je bolji izbor tečni deterdžent

Tečni deterdženti imaju svoje adute - pogotovo kada su u pitanju osjetljive tkanine ili pranje u hladnoj vodi.

беба-09092025

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

"Tečni deterdžent je praktičniji za ručno pranje i lakše se otapa u vodi niže temperature", objašnjava Kim Romejn, naučnica za njegu tkanina iz "Procter & Gamblea".

Osim toga, ako imate mrlje koje želite prethodno tretirati, tečni deterdžent je nenadmašan.

Može se nanijeti direktno na mrlju prije pranja, što ga čini idealnim rješenjem za bijele košulje, posteljinu i nježne materijale.

Ђани

Scena

Đani progovorio o nevjerstvu: ''Slađa me je uhvatila na djelu, bilo je šamara''

Zajednički zaključak stručnjaka

"Izbor između praškastog i tečnog deterdženta u konačnici zavisi o vašim potrebama i navikama", ističe Romejnova.

Ako često perete jako prljavo rublje - birajte prašak. Ako više koristite hladnu vodu ili perete osjetljivu odjeću - odaberite tečni.

U mnogim domaćinstvima najbolja opcija je imati oboje: prašak za zahtjevnije cikluse i tečni deterdžent za osjetljive tkanine i mrlje.

Вук, вукови, животиња

Region

Nema mirnog sna za stočare: Stoka na meti vukova

"Obje vrste mogu djelotvorno ukloniti prljavštinu i neugodne mirise – bitno je samo da ih koristite pravilno", zaključuje Rapinčakova, prenosi klik.hr.

Podijeli:

Tag:

pranje veša

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Појавила се опасна болест отпорна на антибиотике, најугроженија дјеца

Zdravlje

Pojavila se opasna bolest otporna na antibiotike, najugroženija djeca

2 h

0
Магла смањује видљивост

Društvo

Magla smanjuje vidljivost

2 h

0
Више бањалучких улица данас остаје без струје

Banja Luka

Više banjalučkih ulica danas ostaje bez struje

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Drogirani policajac (26) pucao iz automobila

2 h

0

Više iz rubrike

Заборавите пеглу: Трик с коцком леда стварно ради, стручњаци потврдили

Savjeti

Zaboravite peglu: Trik s kockom leda stvarno radi, stručnjaci potvrdili

20 h

2
Тепих

Savjeti

Uz pomoć ovog jeftinog sredstva uklonite sve mrlje sa tepiha

23 h

2
Завјесе радијатор дневни боравак

Savjeti

Ovaj dekorativni trik čini dom toplijim i smanjuje račune za grijanje

1 d

1
Ова грешка са фрижидером вам може угрозити живот

Savjeti

Ova greška sa frižiderom vam može ugroziti život

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

18

Amad Rori novi igrač KK Igokea

10

12

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

10

10

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

10

08

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

10

06

Ovim znakovima Zodijaka se smiješi dobitak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner