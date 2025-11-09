Zaboravite peglu: Trik s kockom leda stvarno radi, stručnjaci potvrdili

Peglanje je, bez sumnje, jedan od najomraženijih kućanskih poslova. Postavljanje daske, čekanje da se pegla zagrije i beskrajno peglanje prije izlaska iz kuće – to nikome ne prija

Prema savjetu koji se proširio na Redditu, dovoljno je ubaciti jednu kockicu leda u sušilicu veša zajedno sa od‌jećom i uključiti program na dvadesetak minuta.

Rezultat? Od‌jeća bez nabora.

"Ako ubacite kockicu leda u sušilicu s izgužvanim komadom od‌jeće, nakon dvadesetak minuta nestaju svi nabori – pegla vam više neće trebati", piše korisnik profila Life Pro Tips na Redditu, prenosi Klik.hr.

Komentari ispod objave brzo su se nizali, a mnogi su naveli da ih je trik oduševio. Jedan korisnik napisao je: „Samo pritisnete ‘start’, odete doručkovati, a kad se vratite – košulja je spremna. Ne morate vaditi peglu, puniti je vodom, postavljati dasku i čekati da se ohladi.”

Drugi je dodao: "Isprva sam bio skeptičan, ali d‌jeluje savršeno".

Skeptici: "Može biti i opasno"

Ipak, nisu svi bili oduševljeni. Nekoliko korisnika upozorilo je na moguće rizike. „Mala količina vode mogla bi dospjeti do grejnog elementa i izazvati kratki spoj. Vrlo malo vjerovatno, ali poprilično skupo ako se dogodi“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je istakao da takav način korištenja sušilice povećava potrošnju struje:

"Ovo troši mnogo električne energije za samo jednu košulju. Ako to radite svaki dan, račun za struju brzo će porasti".

Stručnjaci potvrđuju: Trik zaista d‌jeluje

Uprkos sumnjičavosti pojedinaca, stručnjaci tvrde da trik zaista funkcioniše. Shadmaan Kader, direktor tekstilne kompanije Pound a Metre, objasnio je za Ideal Home princip iza ove metode:

"Kada se kockice leda otope u zagrijanoj sušilici, one stvaraju paru. Ta para nježno opušta vlakna tkanine i tako smanjuje nabore, bez potrebe za direktnim dodirom toplote ili pritiska. U osnovi, to je prirodna verzija parne pegle".

S njim se složio i Ian Palmer-Smith, stručnjak za kućanske aparate iz Domestic & Generala, koji je dodao: „Za brze rezultate dodajte nekoliko komada već suve, lagane od‌jeće s kockicama leda i pokrenite kratki ciklus. Dvije do tri kockice biće sasvim dovoljne. Međutim, trik je manje učinkovit kod težih materijala.“

Oba stručnjaka ističu da ovaj trik najbolje d‌jeluje na laganim tkaninama poput poliestera ili mješavina pamuka, dok teži materijali poput farmerki neće pokazati iste rezultate.

"Korištenje visoke temperature može proizvesti više pare, ali i povećati rizik od skupljanja ili oštećenja osjetljivih tkanina", upozorio je Kader.

Dodao je i da kockice leda mogu stvarati buku dok se kotrljaju unutar bubnja, pa kao tišu alternativu preporučuje vlažnu krpicu.

Palmer-Smith se složio i dodao kako se sličan učinak može postići laganim prskanjem od‌jeće vodom pomoću raspršivača.

Prema riječima stručnjaka, važno je ne pretjerivati s količinom od‌jeće u sušilici jer pretrpani bubanj može onemogućiti stvaranje dovoljne količine pare.