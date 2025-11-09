Ovaj dekorativni trik čini dom toplijim i smanjuje račune za grijanje

Jedan od najjednostavnijih, a često zanemarenih načina da uštedite jeste – pravilna upotreba zavjesa. Ovaj praktičan savjet ne zahtijeva dodatna ulaganja, a može značajno doprinijeti toplijem i prijatnijem domu tokom hladnih mjeseci, a da pritom smanjite troškove grijanja.

„Postoji iznenađujuće mnogo pametnih malih trikova koje možete koristiti da biste se ugrijali i smanjili račune. Ovo su neke od najboljih koje bi trebalo da imate na umu“, rekao je David Milošev, električar.

Jedan od savjeta uključuje korišćenje zavjesa i roletni. Ne zahtijeva struju, ali može napraviti veliku razliku.

Kako zavjese utiču na temperaturu u domu?

Debele zavese stvaraju dodatni sloj izolacije između prozora i unutrašnjeg prostora.

Zatvaranjem zavjesa noću sprečava se gubitak toplote kroz staklene površine i smanjuju troškove grijanja

Otvaranjem zavjesa tokom dana omogućava se ulazak sunčeve toplote, što prirodno zagrijava prostor.

Na ovaj način zavjese funkcionišu kao prirodna barijera protiv hladnoće, ali i kao pasivni izvor toplote kada se koriste pravilno.

Praktični savjeti za maksimalnu uštedu

Birajte zavjese od debljih materijala poput baršuna ili termo-zavjesa.

Postavite ih tako da potpuno prekrivaju prozore i da se spuštaju do poda.

Tokom sunčanih dana, obavezno ih razmaknite kako bi svjetlost i toplota ušle u prostor.

Noću i u vjetrovitim danima držite ih zatvorenim radi očuvanja toplote.

Koliko se zaista može uštedjeti?

Prema istraživanjima, pravilna upotreba zavjesa može smanjiti troškove grijanja i gubitak toplote i do 25%, što se direktno odražava na manje račune za grijanje i struju. Ovaj trik je posebno koristan u starijim stanovima i kućama gdje prozori nemaju savremenu izolaciju.

Ekološki i praktični benefiti

Osim finansijske uštede, ovakav pristup doprinosi i smanjenju potrošnje energije, što znači manji negativan uticaj na životnu sredinu. Dakle, zavjese nisu samo dekorativni element, već i efikasan alat za energetsku efikasnost.

Jednostavan trik sa zavjesama može značajno doprinijeti toplijem domu i nižim računima. Kombinacija prirodne svjetlosti tokom dana i izolacije noću pravi je recept za uštedu energije bez dodatnih troškova.