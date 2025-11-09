Logo
Large banner

Ovaj dekorativni trik čini dom toplijim i smanjuje račune za grijanje

Izvor:

Krstarica

09.11.2025

09:06

Komentari:

0
Завјесе радијатор дневни боравак
Foto: Pexels/Max Vakhtbovycn

Jedan od najjednostavnijih, a često zanemarenih načina da uštedite jeste – pravilna upotreba zavjesa. Ovaj praktičan savjet ne zahtijeva dodatna ulaganja, a može značajno doprinijeti toplijem i prijatnijem domu tokom hladnih mjeseci, a da pritom smanjite troškove grijanja.

„Postoji iznenađujuće mnogo pametnih malih trikova koje možete koristiti da biste se ugrijali i smanjili račune. Ovo su neke od najboljih koje bi trebalo da imate na umu“, rekao je David Milošev, električar.

злато

Svijet

Pokušao da prokrijumčari 15 zlatnih poluga, ''pao'' na granici

Jedan od savjeta uključuje korišćenje zavjesa i roletni. Ne zahtijeva struju, ali može napraviti veliku razliku.

Kako zavjese utiču na temperaturu u domu?

Debele zavese stvaraju dodatni sloj izolacije između prozora i unutrašnjeg prostora.

Zatvaranjem zavjesa noću sprečava se gubitak toplote kroz staklene površine i smanjuju troškove grijanja

Otvaranjem zavjesa tokom dana omogućava se ulazak sunčeve toplote, što prirodno zagrijava prostor.

Na ovaj način zavjese funkcionišu kao prirodna barijera protiv hladnoće, ali i kao pasivni izvor toplote kada se koriste pravilno.

Praktični savjeti za maksimalnu uštedu

Birajte zavjese od debljih materijala poput baršuna ili termo-zavjesa.

Авион

Svijet

Otkazane hiljade putničkih letova

Postavite ih tako da potpuno prekrivaju prozore i da se spuštaju do poda.

Tokom sunčanih dana, obavezno ih razmaknite kako bi svjetlost i toplota ušle u prostor.

Noću i u vjetrovitim danima držite ih zatvorenim radi očuvanja toplote.

Koliko se zaista može uštedjeti?

Prema istraživanjima, pravilna upotreba zavjesa može smanjiti troškove grijanja i gubitak toplote i do 25%, što se direktno odražava na manje račune za grijanje i struju. Ovaj trik je posebno koristan u starijim stanovima i kućama gdje prozori nemaju savremenu izolaciju.

ILU-BEBA-140925

Društvo

U Srpskoj rođeno 10 beba

Ekološki i praktični benefiti

Osim finansijske uštede, ovakav pristup doprinosi i smanjenju potrošnje energije, što znači manji negativan uticaj na životnu sredinu. Dakle, zavjese nisu samo dekorativni element, već i efikasan alat za energetsku efikasnost.

Jednostavan trik sa zavjesama može značajno doprinijeti toplijem domu i nižim računima. Kombinacija prirodne svjetlosti tokom dana i izolacije noću pravi je recept za uštedu energije bez dodatnih troškova.

Podijeli:

Tagovi:

grijanje

Zavjese

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице

Banja Luka

Obustava saobraćaja u dvije banjalučke ulice

2 h

0
Djeca, roditelji

Zanimljivosti

Najzahtjevniji roditelji rađaju se u ova tri horoskopska znaka

3 h

0
Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

Društvo

Uživajte u nedjelji: Danas vedrije i toplije nego prethodnih dana

3 h

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Ekonomija

Povećana potražnja i veliki broj novih korisnika uticali na cijenu peleta

3 h

1

Više iz rubrike

Ова грешка са фрижидером вам може угрозити живот

Savjeti

Ova greška sa frižiderom vam može ugroziti život

17 h

0
Овако направите најздравију запршку без брашна и уља

Savjeti

Ovako napravite najzdraviju zapršku bez brašna i ulja

19 h

0
Једноставан начин да ваше чаше опет блистају

Savjeti

Jednostavan način da vaše čaše opet blistaju

21 h

0
Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

Savjeti

Hrana koju ne bi trebalo da jedete kada vas boli grlo

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner