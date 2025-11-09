Logo
Large banner

Obustava saobraćaja u dvije banjalučke ulice

Izvor:

ATV

09.11.2025

09:00

Komentari:

0
Обустава саобраћаја у двије бањалучке улице
Foto: ATV

Zbog otklanjanja oštećenja i izvođenja radova obustavlja se saobraćaj u Ulici književnika Jovana Babića i Ulici Petra Velikog u Banjaluci.

Saobraćaj je obustavljen u Ulici književnika Jovana Babića, na dijelu od broja 255 do ukrštanja željezničke pruge i puta koji vodi prema Bijelom Potoku.

Obustava saobraćaja je na snazi do otklanjanja oštećenja na kolovozu u navedenoj ulici.

Od 10. novembra do 10. decembra, u vremenu od 8.00 časova do 17.00 časova - obustava saobraćaja za sva vozila u Ulici Petra Velikog, na dijelu od broja 64 C do broja 102 E zbog izvođenja radova na rehabilitaciji saobraćajnice u naselju Česma – Ulica Petra Velikog.

злато

Svijet

Pokušao da prokrijumčari 15 zlatnih poluga, ''pao'' na granici

Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.

Podijeli:

Tagovi:

obustava saobraćaja

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Познато вријеме и мјесто сахране Петра Шарића

Banja Luka

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

22 h

0
Сметлишта "ничу" гдје стигну: Мјештани бањалучког насеља огорчени

Banja Luka

Smetlišta "niču" gdje stignu: Mještani banjalučkog naselja ogorčeni

23 h

0
Радијатор гријање

Banja Luka

Banjalučane očekuje još nestabilnija sezona grijanja

1 d

0
Врбасом поново запловио потопљени дајак

Banja Luka

Vrbasom ponovo zaplovio potopljeni dajak

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner