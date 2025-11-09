Obustava saobraćaja u dvije banjalučke ulice

Zbog otklanjanja oštećenja i izvođenja radova obustavlja se saobraćaj u Ulici književnika Jovana Babića i Ulici Petra Velikog u Banjaluci.

Saobraćaj je obustavljen u Ulici književnika Jovana Babića, na dijelu od broja 255 do ukrštanja željezničke pruge i puta koji vodi prema Bijelom Potoku.

Obustava saobraćaja je na snazi do otklanjanja oštećenja na kolovozu u navedenoj ulici.

Od 10. novembra do 10. decembra, u vremenu od 8.00 časova do 17.00 časova - obustava saobraćaja za sva vozila u Ulici Petra Velikog, na dijelu od broja 64 C do broja 102 E zbog izvođenja radova na rehabilitaciji saobraćajnice u naselju Česma – Ulica Petra Velikog.

Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.