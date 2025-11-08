Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

Petar Šarić (19) iz Banjaluke nakon teške borbe sa opakom bolešću preminuo je 5. novembra u Beču na klinici gdje se liječio.

Brojni prijatelji i poznanici potresnim porukama danima se opraštaju se od hrabrog mladića.

Sada je poznato vrijeme i mjesto sahrane hrabrog mladića koji je ujedinio sve ljude dobrog srca u svojoj borbi za život.

"Sahrana Petra Šarića će se obaviti u nedjelju 9. 11. 2025. godine u 13. časova na groblju Rebrovac. Ožalošćeni majka Rada, otac Bojan i ostala porodica, rodbina i prijatelji", piše na smrtovnici objavljenoj na društvenim mrežama.

Otac mladića je u dirljivoj objavi pozvao je sve koji su ga voljeli da mu odaju posljednji pozdrav i podsjete se njegovog osmijeha i snagu, piše Srpskainfo.

"Naš voljeni sin Petar Šarić, naše oči, naša snaga, naš ponos, ispraća se na vječni počinak u nedjelju, 9.11.2025. u 13.00 časova na Rebrovačkom groblju. Hvala svima koji su bili uz njega i koji će ga pamtiti po njegovoj dobroti, hrabrosti, osmijehu i prkosu. Neka sjećanje na Petra, na našeg Zlatnog dječaka ostane blago svima koji su ga voljeli. Molimo da dođete i da nam se pridružite u tihoj molitvi i sjećanju na njegovo lavovsko srce puno života i dušu koja nas je sve ujedinila", pisalo je u objavi.

Majka Petra Šarića oprostila se od svog sina bolnim riječima.

"Pleši ljubavi, anđele naš! Znamo da sada stalno hodaš, onako kako si govorio – „kad prohodam, samo ću hodati“. Sada hodaš, letiš, plešeš… bez bolova, bez granica, slobodan kao što si uvijek sanjao da budeš. Tvoje ime nikada neće biti izgovoreno s tugom, nego s ponosom. Jer ti si živ u svakom našem danu, u svakom pogledu prema nebu. Hvala ti, ljubavi, Pepe, Petriću, što si nas naučio što znači voljeti do kraja i vjerovati i kad je nemoguće. Pleši sada, ljubavi. I hodaj beskrajno", pisalo je u objavi na Fejsbuku.

Podsjećamo, krajem avgusta Petru Šariću (19) je otkriven rijedak i agresivan maligni tumor, a u međuvremenu je operisan.

Za dalje liječenje su mu bila potrebna ogromna finansijska sredstva, a brojni humani građani, organizacije i institucije stali su uz Petra u njegovoj borbi koju je hrabro vodio.