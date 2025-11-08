Logo
Drugi dan restrikcija avionskog saobraćaja širom Amerike

Izvor:

SRNA

08.11.2025

13:00

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Američke avio-kompanije i putnici suočavaju se sa drugim danom restrikcija avionskog saobraćaja širom zemlje zbog budžetske blokade savezne administracije.

Očekuje se da će zbog obustave rada državnih službi biti otkazan veći broj letova u narednim danima.

stasa kosarac

Republika Srpska

Košarac: Predstojeći izbori su nametnuti - pobijediće Srpska

Federalna uprava za vazduhoplovstvo naredila je avio-kompanijama da broj letova umanje za četiri odsto tokom dana na 40 glavnih aerodroma. Smanjenja će dostići šest odsto u utorak, a zatim 10 odsto od 14. novembra.

Smanjenja, koja su počela u petak u 6.00 ujutru po vremenu na istočnoj obali SAD, uključuju oko 700 letova četiri najveća prevoznika.

Tokom rekordnih 39 dana zatvaranja američke savezne administracije 13.000 kontrolora leta i 50.000 službenika za bezbjednosne provjere primorano je da radi bez plata, zbog čega je povećan broj izostanaka sa posla.

Полиција Црна Гора

Region

Iza nekoliko krađa u Nikšiću stoje maloljetnici: Za postupke će odgovarati staratelji

Mnogi kontrolori leta su u četvrtak obaviješteni da neće dobiti drugi dio plate koji im sljeduje naredne sedmice.

