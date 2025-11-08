Drugi dan restrikcija avionskog saobraćaja širom Amerike

Izvor:
Američke avio-kompanije i putnici suočavaju se sa drugim danom restrikcija avionskog saobraćaja širom zemlje zbog budžetske blokade savezne administracije.
Očekuje se da će zbog obustave rada državnih službi biti otkazan veći broj letova u narednim danima.
Federalna uprava za vazduhoplovstvo naredila je avio-kompanijama da broj letova umanje za četiri odsto tokom dana na 40 glavnih aerodroma. Smanjenja će dostići šest odsto u utorak, a zatim 10 odsto od 14. novembra.
Smanjenja, koja su počela u petak u 6.00 ujutru po vremenu na istočnoj obali SAD, uključuju oko 700 letova četiri najveća prevoznika.
Tokom rekordnih 39 dana zatvaranja američke savezne administracije 13.000 kontrolora leta i 50.000 službenika za bezbjednosne provjere primorano je da radi bez plata, zbog čega je povećan broj izostanaka sa posla.
Mnogi kontrolori leta su u četvrtak obaviješteni da neće dobiti drugi dio plate koji im sljeduje naredne sedmice.
