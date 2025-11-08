Dodik: Glas za Sinišu Karana pokazuje da je SNSD državotvorna politička partija

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je građane Republike Srpske da izađu na izbore i glasaju za Sinišu Karana kako bi još jednom pokazali da je SNSD pobjednička državotvorna i partija slobode.

"SNSD je pobjednička državotvorna politička partija. U našoj partiji postoji kapacitet da se gradi država, u drugim političkim partijama postoji samo kapacitet za nestabilnost i nered", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je Karan zajedno sa njim u timu, kao što su i Željka Cvijanović, Savo Minić i svi aktivisti koji su se danas okupili u Banjaluci gdje je Gradski odbor SNSD-a započeo predizbornu kampanju.

On je napomenuo da su ove izbori za predsjednika Republike Srpske nametnuli muslimani iz Sarajeva u želji da devastiraju Srpsku i kako bi pokazali srpskom narodu da oni mogu da odlučuju u ime njega.

Pozvao je građane da glasajući za Karana još jednom pokažu da je SNSD državotvorna politička partija, partija slobode, ona koja razumije trenutak i odnose koje treba uspostaviti.

"Mi branimo slobodu Republike Srpske, mi branimo njeno dostojanstvo, mi smo oni koji grade Republiku Srpsku, mi smo oni koji ne dozvoljava da Srpska stane u investicijama, mi smo oni koji smo garanti stabilnost i bezbjednost svake porodice ovdje", istakao je Dodik.

Dodao je da su ponosni jer obezbjeđuju stabilnost fiskalnog sistema, ali i što su razbili sve organizovane bande.

"To je ta Republika koju mi gradimo, to je ta Republika za koju se borimo, Republika koja ima prijatelje i koja će se boriti za ustavnu poziciju koja je predviđena Dejtonom", istakao je Dodik.

On smatra da je Bosna održiva sam ako je ustavna, ako nije, a ova nije, onda je neodrživa, te ponovio da je spreman da sarađuje.

Naglasio je i promoviše bratsku saradnju sa Srbijom, da uvijek podržava demokratske procese u Srbiji, kao i vlast i predsjednika Aleksandra Vučića u njegovim naporima da stabilizuje Srbiju.

"Mi smo SNSD, mi smo snaga naroda, mi smo ono što ovom narodu treba i što narod nema ništa bolje od ovoga. Postoje skeptici koji imaju prigovore, ali prigovori ne idu na našu adresu. Mi smo oni kojima treba da se uputi zahvalnost, jer smo svih ovih 20 godina uporno borili se da Republika Srpska ostane stabilna i mirna i obezbijedili da se redefiniše i njen međunarodni položaj", rekao je Dodik.

Zahvalio je Cvijanovićevoj, Ani Trišić Babić, Karanu, Željku Budimiru i mnogim drugima koji su uporno radili na tome da se Republika Srpska prepozna.

"Mi ostajemo u strateškom partnerstvu sa našim prijateljima, sa Mađarskom, sa novom administracijom u Sjedinnjenim Državama. Želimo da razvijemo nove kanale dijaloga, da razgovaramo o svemu. Posebno smo ponosni što smo čuli od njih da je njihova politika da nema više intervencionizma", napomenuo je Dodik.

Ponovio je da je Kristijan Šmit najveća smetnja i najveći otpad.