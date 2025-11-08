Smetlišta "niču" gdje stignu: Mještani banjalučkog naselja ogorčeni

Nesavjesno odlaganje otpada ponovo baca sjenku na izgled banjalučkih naselja. Divlje deponije "niču" iza dvorana i na raskrsnicama, a nadležni pokušavaju redovnim kontrolama i kaznama da riješe ovaj problem.

Brojni mještani naselja Obilićevo uočili su novonastale divlje deponije iza dvorane "Obilićevo" i na raskrsnici ulica Brace Potkonjaka i Cara Lazara. Pojedini su se požalili i na kontejnere na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića koji im narušavaju preglednost kada izlaze sa parkinga, a, kako kažu, već duže vrijeme stoje na trotoaru.

Iz Odjeljenja za komunalne poslove i inspekciju rekli su za "Glas Srpske" da su kontejneri iza dvorane "Obilićevo" prema restoranu "Vrbas" bili oštećeni i da su nakon sanacije vraćeni na svoje mjesto.

"Kada je riječ o otpadu koji se nalazi između ulica Brace Potkonjaka i Cara Lazara, u pitanju je premještanje kontejnera na lokaciju deset metara niže u ulici Brace Potkonjaka, te je u pitanju nesavjesno odlaganje otpada od strane građana", naveli su iz odjeljenja.

Prema njihovim riječima, kontejneri na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića postavljeni su na samo tri metra od prethodne lokacije.

"Do toga je došlo nakon uređenja zelene površine na kojoj su građani nepropisno odlagali otpad, a nakon uređenja parka gdje su postavljene nove klupe i zasađene sadnice, koje se nalaze u neposrednoj blizini", rekli su nadležni i istakli da je to jedino najbliže i najadekvatnije mjesto za njihovo postavljanje.

S obzirom na to da "niču" divlje deponije u gradu, nadležne službe svakodnevno obilaze teren.

"Postoji samo nesavjesno i nedozvoljeno odlaganje otpada pored posuda koje su predviđene za odlaganje otpada iz domaćinstva. Dosta takvih lokacija je dovedeno na zaista zavidan nivo urednosti uz pomoć Odjeljenja za komunalnu policiju i postavljen je video-nadzor", istakli su oni.

Na teritoriji grada postoji čak 29 takvih improvizovanih smetlišta.

"Na tim lokacijama na kojima je uočeno nepropisno odlaganje komunalnog otpada postavljene su kamere. Licima koja su nepropisno odlagala komunalni otpad komunalni policajci Odjeljenja za komunalnu policiju izdali su više prekršajnih naloga", poručili su nadležni.

Mještanka naselja Obilićevo Jasna S. rekla je za "Glas" da im kontejneri, koji su postavljeni na trotoaru, smetaju kad sa parkinga iza zgrade izlaze na glavnu ulicu.

"Prije sadašnje lokacije stajali su tri metra niže, ali je bilo preglednije i sigurnije uključivanje u saobraćaj. Dešava se da vozači prilikom skretanja na parking od kontejnera ne vide druga vozila, pa je u par navrata moglo doći i do sudara", rekla je ona.

Podsjećamo da je u ovom naselju mještanin Željko Mandić prije više od mjesec dana poručio da se na jednoj od divljih deponija odlažu šut, stari namještaj, dušeci, ostaci zimnice, kao i biološki otpad, poput ostataka životinja.

"Odlažu sve ono što ne žele da stave ispred svojih kuća. To privlači bubašvabe, pacove i ostale životinje koje raznose otpad, što predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Ugroženi su svi mještani i djeca koja žive u blizini", rekao je tada Mandić.

Do zaključenja ovog broja "Glasa" iz "Čistoće" nismo dobili odgovore na pitanja o ovom problemu.